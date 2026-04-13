Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı

Adalet teşkilatının ardından gözler emniyet teşkilatındaki değişikliğe çevrildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, “değişiklik yapacağı”na yönelik açıklamalarının ardından kararname çalışmalarının sona yaklaştığı öğrenildi. Kulislerde, merkez ve taşra teşkilatında önemli değişiklikler yapacak kararnamenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacağı ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği kaydediliyor. Valiler kararnamesinin ise emniyet müdürlerinden sonra gündeme geleceği belirtiliyor.

HANGİ İSİMLER KONUŞULUYOR?

Kulislerde, geçmiş dönemlerde olduğu gibi Emniyet Genel Müdürlüğüne, mülki idare amiri bir ismin getirilebileceği ifade ediliyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun isimleri öne çıkıyor. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ile daha önce İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey yöneticilik tecrübesi olan ve Sağlık Bakan Yardımcılığı görevinde de bulunan TBMM Genel Sekreteri Kürşat ‘ın adı da kulislerde dile getiriliyor.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIKLARINDA DEĞİŞİM

Emniyet Genel Müdür Yardımcılarından da yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılacak iki ismin yerine yeni atamalar yapılacak. Ayrıca daha önce 7 olan genel müdür yardımcısı sayısı beşe indirilmişti. Bakan Çiftçi’nin iki ismi daha atayabileceği, böylelikle dört genel müdür yardımcısı ataması yapabileceği kaydediliyor.

KARARNAMEYE NATO ZİRVESİ AYARI

Bakan Mustafa Çiftçi’nin, yaş haddini yaz aylarında dolduracak olan bazı isimleri de kararnameye dahil ederek, 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesi emniyet teşkilatındaki değişimleri tamamlamayı planladığı belirtiliyor. Kararnamenin öne çekilmesiyle, NATO zirvesinden önce herkesin görev alanına hakim olmasının hedeflendiği kaydediliyor.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de, yaş haddi dolayısıyla emekliye ayrılmak durumunda olan isimler arasında yer alıyor.

İl emniyet müdürleriyle ilgili değişikliklerde de yaş haddi nedeniyle emekliliği gelen isimlerin yerine yapılacak atamaların öne çıkacağı ifade ediliyor.

İSTANBUL, BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın da değiştirilecek isimler arasında olabileceğine ilişkin iddialar geçmiş dönemde gündeme gelmişti, ancak Yıldız’ın kararnamede yer alıp yer almayacağı belirsizliğini koruyor.

GÖZLER YERLİKAYA’NIN GÖNDERDİKLERİNDE

Özel Harekat Başkanlığı’na 15 Temmuz’un 8. Yıl dönümü ziyareti sırasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin elini öpmesiyle gündeme gelen dönemin Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Muğla’ya emniyet müdürü olarak atanmış, o dönem bu atama tenzili rütbe olarak değerlendirilmişti. Süleyman Karadeniz’e yeni kararname ile bir görev verilip verilmeyeceği merak konusu.

Ali Yerlikaya döneminde yapılan görev değişiklikleri nedeniyle, bir önceki Bakan Süleyman Soylu’nun ekibinin tasfiye edildiği iddiaları sıklıkla dile getirilmişti, Şimdi yeni Bakan Mustafa Çiftçi’nin, eski bakanların beraber çalıştığı isimler ile ilgili tasarrufu merak ediliyor. Soylu’yla yakın çalışan isimlerden olan Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Yerlikaya tarafından önce Balıkesir’e, ardından Kahramanmaraş’a emniyet müdürü olarak atanmıştı. Yiğit’e de yeni dönemde merkez teşkilatında görev verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

Aynı şekilde Soylu’nun yakın ekibindeki isimlerden, dönemin İstihbarat Başkanı olan Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu’nun da merkezde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği de merak edilen atamalar arasında yer alıyor.

