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Begüm Öner: Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz

Begüm Öner: Kızımızın yüzünü göstermiyoruz diye linçleniyoruz
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İlk kez anne olan oyuncu Begüm Öner, katıldığı programda annelik sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Kızları Kayra'nın yüzünü sosyal medyada göstermeme kararına yönelik eleştirilere yanıt veren oyuncu, ikinci çocuk planlarından da bahsetti.

Oyuncu Begüm Öner, anne olduktan sonra ilk kez bir programa konuk oldu. Annelik deneyimini ve aile hayatına dair merak edilenleri anlatan Öner, yeni hayatından memnun olduğunu söyledi.

"Çok güzel bir dönemimdeyim. Anne olmak bana çok iyi geldi. Hayatımız olumlu anlamda değişti" diyen oyuncu, annelikle birlikte kaygılarının da arttığını belirterek, "Zaten evhamlı biriyim" ifadelerini kullandı.

Kızları Kayra'nın bakımını eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte üstlendiklerini söyleyen Öner, sosyal medyada çocuklarının yüzünü paylaşmamaları nedeniyle eleştirildiklerini ifade etti. Oyuncu, "Bu yüzden linçleniyoruz ama daha çok küçük. Belki birkaç ay sonra fikrimiz değişir" dedi.

Kızlarının tiyatro ve set ortamında büyüyeceğini dile getiren Öner, "Kayra sahne tozunu mutlaka yutacak. Kulislerde büyüyecek" sözleriyle dikkat çekti.

İkinci çocuk konusunda da açıklamalarda bulunan oyuncu, eşi Ceyhun Fersoy ile bu konuyu konuştuklarını belirterek, "İkinci çocuğa iki sene sonra yeniden bakalım diye konuştuk" ifadelerini kullandı.

13 yıldır evli olan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çifti, şubat ayında dünyaya gelen kızları Kayra ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: Haberler.com
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