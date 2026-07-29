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Kahramanmaraş’ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş’ta yüksek gerilim hattında yürütülen bakım ve onarım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Kahramanmaraş'ta yüksek gerilim hattında yürütülen bakım ve onarım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi yakınlarında yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapan Yüksel Doğan ile Ahmet H., henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yüksel Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı işçi Ahmet H.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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