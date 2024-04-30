Son dönemin popüler fenomenlerinden Reynmen'in evlilik haberleri gündeme bomba gibi düştü. Reynmen'in doludizgin aşk yaşadığı Emire Cansu Kurtaran merak konusu. Emire Cansu Kurtaran'ın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Emire Cansu Kurtaran kimdir? Emire Cansu Kurtaran nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

EMİRE CANSU KURTARAN KİMDİR?

1996 yılında Bursa'da doğan Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de yaşamını sürdürüyor. Eynsford College mezunu olan Kurtaran, hayatına İngiltere'de devam ediyor.

Miss Turkey 2017 yarışmasının finalistleri arasında yer alan Kurtaran, finale kalsa da Miss Turkey ilk 10'a girmeyi başaramadı.

CANSU KURTARAN İLE REYNMEN EVLENİYOR MU?

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, uzun süredir Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarmaş dolaş pozlar vererek Instagram hesaplarından evleneceklerini ilan eden ikiliye tebrik yorumları yağmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda parmağında yüzükle dikkat çeken Reynmen, evlilik soruları üzerine "Büyüsü bozulmasın. Bir şeyler yaşanmadan insan kendini tanıyamıyor. Ben romantik bir insanmışım. Bu yönümü yeni yeni keşfettim" demişti.

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