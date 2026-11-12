Adı yasak aşk iddialarına karışan Nvidia CEO’su Jensen Huang istifa etti

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Yapay zeka çip devi Nvidia'yı sarsan yasak aşk ve casusluk iddialarında yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin kurucu ortağı ve Ceo'su Jensen Huang, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından görevinden istifa etti. Nvidia, Huang'ın yerine Mali İşler Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını duyurdu.

33 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

Dünyanın önde gelen yapay zeka çip üreticilerinden Nvidia'da yönetim değişikliği yaşandı. Şirketin kuruluşundan bu yana CEO koltuğunda oturan Jensen Huang'ın istifasıyla 33 yıllık dönem sona erdi. Huang'ın ayrılığı, evlilik dışı ilişkisine yönelik haberler ve Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kadınla ilişkisi bulunduğuna ilişkin suçlamaların ardından geldi.

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Nvidia, Huang'ın istifasının ardından Mali İşler Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görevlendirildiğini açıkladı. Şirketin kalıcı CEO arayışına başladığı, bu kapsamda hem şirket içinden hem de dışından adayların değerlendirileceği belirtildi.

CASUSLUK İDDİALARI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Huang'ın evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından, ilişki yaşadığı öne sürülen Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Nvidia yönetim kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada Huang'ın yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olup olmadığının araştırılması için bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Şirket, o tarihte ulusal güvenliğin veya Nvidia'ya ait gizli bilgilerin tehlikeye girdiğine inanmak için herhangi bir neden bulunmadığını belirtmişti.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ

Huang'ın geleceğine ilişkin belirsizlik, Nvidia hisselerinde de sert satışlara yol açtı. İstifa haberinin ardından şirket hisselerinde yüzde 10'a varan düşüş bildirildi. Yapay zeka sektörünün en önemli şirketlerinden birinin yönetiminde yaşanan bu değişiklik, teknoloji dünyasında da yakından takip ediliyor.

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