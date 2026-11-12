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Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

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Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu Haber Videosunu İzle
Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu
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Bursa'da beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki Fatma A., feci şekilde yaralandı. Kazada bir bacağı kopan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada, 80 yaşındaki bir kadın beton mikserinin altında kalarak ağır yaralandı. 

Çiçek Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Fatma A. henüz belirlenemeyen bir nedenle beton mikserinin altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada bacağı kopan Fatma A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 80 yaşındaki kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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