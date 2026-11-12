Kırıkkale'de kömür alarmı! 2 firmaya ceza yağdı

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Kırıkkale’de hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla kömür satışı yapan iş yerleri denetlendi. Denetimlerde sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlenen kömürü satan firmalara ceza kesildi.

KÖMÜRLERDEN NUMUNE ALINDI

Valiliğin açıklamasına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kentte kömür satışı yapan iş yerlerini denetledi. Denetimlerde kömürün kalitesi, depolanma koşulları, belgeleri ve izinleri incelendi. Ekipler, kömürlerden aldıkları numuneleri analiz için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı laboratuvarlarına gönderdi.

2 FİRMAYA 229 BİN 168 LİRA CEZA

Analiz sonucunda yönetmelikte belirlenen sınır değerleri sağlamadığı tespit edilen numuneler nedeniyle 2 dağıtıcı firmaya toplam 229 bin 168 lira idari para cezası verildi.

ÜRÜNLER PİYASADAN TOPLATILACAK

Açıklamada, denetimlerde kentte hava kirliliğine yol açan ve sınır değerleri sağlamayan katı yakıtların tespit edildiği belirtildi. Satışa sunulan uygun olmayan ürünlerin piyasadan toplatılması için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA