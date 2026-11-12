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Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu

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Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu Haber Videosunu İzle
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
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ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye onlarca polis aracı sevk edilirken, polis teşkilatının ilk açıklamasında saldırıda 4 kişinin vurulduğu ifade edildi.

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah seslerinin duyulması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İhbarların ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSTEN İLK AÇIKLAMA: ÖLENLER VAR

Polis teşkilatının ilk açıklamasında, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin bulunduğu ifade edildi. Ölü sayısına ve saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

"EN AZ 4 KİŞİ VURULDU" İDDİASI

12 Kasım 2026 tarihli Associated Press haberine göre saldırı, Beyaz Saray'a yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıktaki Logan Circle bölgesinde meydana geldi. Polis, 4 kişinin vurulduğunu doğruladı. Ancak ilk haberlerde hayatını kaybedenlerin bulunduğu bilgisi teyit edilmedi. 

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Silahlı saldırının ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği çevrede incelemeler sürerken, polis "bölgeden uzak durun" uyarısı yaptı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Mehmet Yılmaz:sarı yaşıyormu acaba
Tüm yorumlar (3)
Vatandaş haklı olarak soruyor: Bu tavuksa bizim yediğimiz ne?

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:★ Okurların en beğendiği

sarı yaşıyormu acaba

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıE Ş:

Yükle oradan 2 füze 5 bomba, sarı kafa İran'a demokrasi götürecek yine.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdilaver ovalı:

TEUMPIN BİR PLANIDIR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

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