Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül kaç yaşında, nereli?

Son günlerde medyada sıkça yer bulan ve kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri Emir Sarıgül oldu. Daha önce Şişli Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sarıgül, siyasi kariyerinin yanı sıra köklü bir aile geçmişine sahip. Hem siyasi arenada hem de yerel yönetimlerde aktif rol alması nedeniyle adından sıkça söz ettiren Emir Sarıgül, güncel gelişmelerle birlikte halkın merak ettiği önemli figürlerden biri haline geldi. Emir Sarıgül ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Emir Sarıgül, 1981 yılında İstanbul'da doğan bir iş insanıdır. Eski Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu'ndan olan oğludur. Annesini küçük yaşta kaybeden Sarıgül, eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Londra'da yüksek lisans yaptı. 2008 yılında Fatoş Altınbaş ile evlenmiş, bu evlilikten iki kızı olmuştur; çift 2019'da boşanmıştır. Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü'nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almıştır.

EMİR SARIGÜL KAÇ YAŞINDA?

Emir Sarıgül'ün yaşı, gündemdeki gelişmelerle birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen iş insanı Emir Sarıgül, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Siyasi kimliği, iş hayatındaki faaliyetleri ve kamuoyuna yansıyan özel yaşamıyla sık sık konuşulan Sarıgül, genç yaşlardan itibaren hem eğitim hem de kariyer anlamında dikkat çeken bir profil çizmiştir.

EMİR SARIGÜL NERELİ?

Emir Sarıgül'ün memleketi, kamuoyunda sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Aslen Erzincanlı olan Emir Sarıgül, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'dür. Ailesinin kökeni Erzincan'a dayansa da, Emir Sarıgül yaşamını büyük ölçüde İstanbul'da sürdürmüş ve eğitimini de burada tamamlamıştır. Siyasi kariyerinde de İstanbul merkezli görevlerde bulunmuştur.

EMİR SARIGÜL EVLİ Mİ?

Emir Sarıgül'ün özel hayatı, kamuoyunun merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. 2008 yılında Altınbaş Holding'in veliahtlarından Fatoş Altınbaş ile evlenen Sarıgül'ün bu evlilikten iki kızı dünyaya geldi. Ancak çift, 2019 yılında yollarını ayırarak boşandı. Güncel olarak Emir Sarıgül'ün evli olmadığı bilinmektedir. Özel yaşamını basından uzak tutmayı tercih eden Sarıgül, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelse de özel hayatına dair fazla detay paylaşmamaktadır.