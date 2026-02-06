Haberler

Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis, önce evde tartıştığı eşini ardından da ofisinde MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı silahla vurarak öldürdü. Emekli polis, işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim olurken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

  • Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli polis A.Y., eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı tabancayla vurarak öldürdü.
  • Emekli polis A.Y., olaylar sonrası polis merkezine giderek teslim oldu.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde A.Y. isimli emekli polis, evde eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA MHP İLÇE BAŞKANINI VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., tabancayla eşini vurarak ağır yaraladı. Eşini vurduktan sonra Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde emlak ofisi bulunan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın yanına giden emekli polis A.Y., burada da silahını bir kez daha ateşleyerek Hıraç'ı başından vurdu.

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi verilmesi üzerine iki olay yerine de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hem kadının hem de Hıraç'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

TESLİM OLDU

Öte yandan emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor

Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü

48 saat içinde üç benzer facia! İki ceset daha bulundu
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var