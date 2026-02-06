Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis, önce evde tartıştığı eşini ardından da ofisinde MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı silahla vurarak öldürdü. Emekli polis, işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim olurken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
- Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli polis A.Y., eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı tabancayla vurarak öldürdü.
- Emekli polis A.Y., olaylar sonrası polis merkezine giderek teslim oldu.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde A.Y. isimli emekli polis, evde eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.
ÖNCE EŞİNİ SONRA MHP İLÇE BAŞKANINI VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., tabancayla eşini vurarak ağır yaraladı. Eşini vurduktan sonra Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde emlak ofisi bulunan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın yanına giden emekli polis A.Y., burada da silahını bir kez daha ateşleyerek Hıraç'ı başından vurdu.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi verilmesi üzerine iki olay yerine de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hem kadının hem de Hıraç'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
TESLİM OLDU
Öte yandan emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.