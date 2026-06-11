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Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor

Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor
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İspanyol devi Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Mourinho, Galatasaray'ın da transferinde uzun süredir ilgilendiği deneyimli yıldız ile iletişim kurdu.

Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, Manchester City'den ayrılan ve uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bernardo Silva için harekete geçti. 

İLETİŞİM KURULDU

İspanyol devinde iddialı transferler yapmak isteyen Mourinho, Portekizli vatandaşı Bernardo Silva'yı transfer etmek üzere oyuncu ile iletişime geçti. AS'taki habere göre; 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunu hem sahada hem de soyunma odasında lider bir figür olarak gören Mourinho, onu mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Bernardo Silva, daha önce Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti. Benfica, Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid gibi kulüplerle de adı anılan Portekizli yıldız için rekabet adeta tavan yaptı. 

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Bernardo Silva, Manchester City formasıyla geride kalan sezonda 53 maçta görev aldı, 3 gol atıp 5 asist yaptı. 

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUral Aydın:

şimdi bir de real madrid devreye girdi işte böyle olur galatasaray para verip sonunda gider oyuncu bunu hep yaşadık ki niye umudu bağladık ben anlamadım çünkü mourinho'nun yanına gidecek tabii

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Haber YorumlarıGanim Karacaalp:

ya herkes bernardo silva bernardo silva diye konuşuyo bıktım artık başka birşey yok mu konuşacak

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Haber YorumlarıYaşar Gökhan Ucar:

ben de galatasaray taraftarısı olarak bu haberi okuyunca biraz üzüldüm açıkçası bernardo silva gerçekten kaliteli bir oyuncu ve takımımıza çok iyi gelirdi ama real madrid gibi bir devle yarışmak zor heralde mourinho'nun gücü ve parası daha fazla olacaktır herhalde

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