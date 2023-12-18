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Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları satışa çıkardı

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Real Housewives of Atlanta'nın eski oyuncusu Kim Zolciak, yaşadığı maddi sıkıntılar ve kocası Kroy Biermann ile olan kavgalar sonucunda kocasının eşyalarını Instagram üzerinden satışa çıkardı. Zolciak, Biermann'ın Louis Vuitton valiz seti, lüks ayakkabıları, perukları ve çeşitli çantalarını yeni Instagram sayfasında satışa sundu. Kızı Brielle Biermann da annesinin satışa çıkardığı ürünleri tanıtmaya yardımcı oldu.

Kocası ile yaşadığı kavgalar ve maddi sıkıntı ile gündeme gelen Real Housewives of Atlanta'nın eski oyuncusu Kim Zolciak, kocasıKroy Biermann'a ait eşyaları Instagram üzerinden satışa çıkardı.

Zolciak, estranjman eşi Kroy Biermann'ın Louis Vuitton valiz setini gösterdiği bir Instagram videosu yayınladı. Videoya ' Sadece bir kez taşındı. Mükemmel durumda, dediğim gibi, eski Buffalo Bills oyuncusu bir futbol oyununa giderken bir kez taşıdı.' başlığını attı.

Zolciak, Biermann'ın lüks ayakkabılarını, perukları ve çeşitli çantalarını yeni Instagram sayfasında satışa çıkardı. Kızı Brielle Biermann da annesinin satışa çıkardığı ürünleri tanıtmaya yardımcı oldu.

Brielle, Instagram Hikayesi'nde, "Annem, sattığı şeylerle ilgili bir Insta oluşturdu!! Göz atın!! ??" yazdı.

45 yaşındaki Zolciak ve 38 yaşındaki Biermann ile evliliğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Eski NFL oyuncusu olan bu yıl içindeKroy kez boşanma davası açtı. Geçen ay, çiftin satışa çıkarılan Georgia malikanesinde çıkan bir kavgada, çocukları polis çağırmak zorunda kaldı.

Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı

Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı

Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı

Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı

Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya

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