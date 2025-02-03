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Ege Denizi'nde neden deprem oluyor? Ege'de en büyük deprem ne zaman oldu?

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Son yıllarda sık sık sarsıntılarla gündeme gelen Ege Denizi'nde neden deprem oluyor? Ege Bölgesi ve çevresi, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için sık sık depremlerle karşılaşıyor. Peki, Ege'deki en büyük deprem ne zaman oldu? İşte detaylar…

Ege Denizi, Avrasya ve Afrika levhalarının kesişim noktasında yer aldığı için sürekli olarak sismik hareketliliğe sahiptir. Bu bölgedeki doğrultu atımlı ve normal faylar, sık sık depremlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle Yunanistan ve Türkiye kıyıları bu hareketlilikten etkileniyor. Peki, Ege'de en büyük deprem ne zaman ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? Ege Denizi'nde neden deprem oluyor? Ege'de en büyük deprem ne zaman oldu? İşte tarihsel depremler ve güncel bilgiler…

EGE DENİZİ'NDE NEDEN DEPREM OLUYOR?

Ege Denizi'nde depremlerin oluşmasının temel nedeni, tektonik hareketlilik ve fay hatlarının aktif olmasıdır. Bölge, Afrika levhasının kuzeye doğru hareket etmesi ve Anadolu levhasının batıya kayması sonucu sürekli gerilim altındadır.

Santorini Adası'na yakın bir bölgede meydana gelen depremlerin yerin 5-25 kilometre derinliğinde oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, sismik hareketlerin AFAD ve uzmanlar tarafından koordineli bir şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: " Ege Denizi'nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400'ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir.

Ege Denizi'nde neden deprem oluyor? Ege'de en büyük deprem ne zaman oldu?

EGE'DE EN BÜYÜK DEPREM NE ZAMAN OLDU?

9 Temmuz 1956 Santorini Depremi (7.7): Ege Denizi'nin en büyük depremlerinden biri olup Yunanistan ve çevresinde büyük yıkıma neden olmuştur.

30 Ekim 2020 İzmir Depremi (6.9): Sisam (Samos) Adası açıklarında meydana gelen deprem, özellikle İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde büyük hasara yol açmış, 117 kişi hayatını kaybetmiştir.

1866-1867 Girit Depremleri (8.0): Bölgedeki en büyük depremlerden biri olup tsunamiye neden olmuş ve büyük yıkım getirmiştir.

Ege Denizi'nde neden deprem oluyor? Ege'de en büyük deprem ne zaman oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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