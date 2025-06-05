Ege Denizi'nde deprem! 5 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin özellikle İzmir, Aydın ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Vatandaşlar, depremin ardından açık alanlara çıkarken, 5 Haziran Ege Denizi depremi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, 5 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA Ege Denizi'nde korkutan deprem!

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Ege Denizi'nde AFAD verilerine göre sabah saat 08.18'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gökçeada'nın 61,27 kilometre açığında, 12,61 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.