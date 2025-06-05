Ege Denizi'nde deprem! 5 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde deprem! 5 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! 5 Haziran 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı, bölge halkını tedirgin etti. "5 Haziran az önce deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada trend haline gelirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi olayla ilgili ilk bilgileri paylaştı.

Son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin özellikle İzmir, Aydın ve çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Vatandaşlar, depremin ardından açık alanlara çıkarken, 5 Haziran Ege Denizi depremi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, 5 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA Ege Denizi'nde korkutan deprem!

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Ege Denizi'nde AFAD verilerine göre sabah saat 08.18'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gökçeada'nın 61,27 kilometre açığında, 12,61 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Ege Denizi'nde deprem! 5 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA Ege Denizi'nde korkutan deprem!

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Ege Denizi'nde deprem! 5 Haziran az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Ünlü oyuncu felç oldu! Güzelleşmek isterken sağlığını kaybetti
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.