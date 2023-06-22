Ünlü oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz akşam basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğün dansı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kullanıcılar tarafından Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğün dans şarkısı araştırılmaktadır. Peki, Eda Ece düğün dans şarkısı nedir? Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğün müzikleri ne? İşte detaylar...

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe Icardi damgası! Herkes aynı yorumu yapıyor

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile dün akşam nikah masasına oturdu. İkilinin düğününden yapılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğünlerinde ilk danslarına ait görüntüler büyük beğeni topladı. Kullanıcılar tarafından ünlü çiftin düğün müziği araştırılmaktadır. Peki, Eda Ece düğün şarkısı nedir? Eda Ece ve Buğrahan Tuncer dans müzikleri ne? Detaylar haberimizde...

EDA ECE İLE 4 YILLIK AŞKI BUĞRAHAN TUNCER İLE EVLENDİ

Ünlü oyuncu Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile dün akşam nikah masasına oturdu. Uzun bir süredir düğünü için hazırlık yapan Ece, düğünde birden fazla gelinlik giydi. Kuruçeşme'deki 7 yıldızlı bir otelde gerçekleşen düğünde çifti, iş, sanat, ve spor dünyasından birçok isim yalnız bırakmadı.

EDA ECE DÜĞÜN DANS MÜZİĞİ NEDİR?

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğünlerinde ilk olarak Nikos Vertis'in An Eisai Ena Asteri müziğinde dans etmişlerdir.