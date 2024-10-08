Ecrin Su Çoban olayı nedir? Ecrin Su Çoban Discord olayı ne?

Son günlerde Ecrin Su Çoban'ın ismi, sosyal medyada dolaşan ciddi iddialarla birlikte gündeme gelmeye başladı. Özellikle Türkiye'de artan kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının kamuoyunu sarsmasının ardından, farklı platformlarda çocuklara yönelik tehdit ve şantaj içeren olaylar da su yüzüne çıkmaya başladı. Bu bağlamda, Discord gibi sosyal medya platformları üzerinden genç kızlara şantaj yapan grupların varlığı iddiaları geniş yankı bulurken, bu gruplarla bağlantılı olarak Ecrin Su Çoban'ın adı da anılmaya başlandı. Peki, Ecrin Su Çoban olayı nedir?

ECRİN SU ÇOBAN OLAYI NEDİR?

Son günlerde Ecrin Su Çoban olayı gündeme geliyor. Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerinin ardından birçok olay da gün yüzüne çıkmaya başladı. İddialara göre, Ecrin Su Çoban'ın, Discord platformu aracılığıyla bazı gruplarla ilişkili olduğu ve bu gruplarda yer alarak birçok kişiye şantaj yaptığı öne sürüldü. Bu ciddi suçlamalar, sosyal medyada hızla yayılarak pek çok kişinin dikkatini çekti. Olayla ilgili henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da, Ecrin Su Çoban ve avukatı, iddiaların asılsız olduğunu savunarak suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Ecrin Su Çoban'ın avukatları, müvekkillerinin bu tür iddialarla haksız yere hedef alındığını ve hukuki süreç başlatıldığını ifade etti.

Ecrin Su Çoban, bu süreçte sosyal medya hesapları üzerinden herhangi bir açıklama yapmamış ve konuya ilişkin sessiz kalmayı tercih etti.

İlgili Haberler