Ecogreen Enerji halka arz fiyatı ne kadar? Ecogreen Enerji ne iş yapıyor, ne üretiyor?

Ecogreen Enerji halka arz fiyatı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan 2025-54 numaralı bültende Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzına onay verildi. Şirket, ilk kez paylarını yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar 10,40 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Şirketin halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak gerçekleşecek. Halka arzda fazla talep gelmesi halinde ek pay satışı yapılmayacak.

Halka arz süreci kapsamında Ecogreen Enerji'nin mevcut 430 milyon TL olan sermayesi bedelli olarak 110 milyon TL artırılacak. Böylece şirketin sermayesi 540 milyon TL'ye yükselecek. Halka arzdan elde edilecek gelir, şirketin sermaye yapısını güçlendirmesine ve yeni enerji yatırımlarına kaynak sağlamasına imkan tanıyacak.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK'nın onayının ardından Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arz süreci kısa süre içinde başlayacak. Şirketin paylarının ne zaman yatırımcılara sunulacağı, yetkili aracı kurum tarafından ilan edilecek. Halka arzda sabit fiyat yöntemi kullanılacağı için tüm yatırımcılar aynı fiyattan talepte bulunabilecek.

Ecogreen Enerji'nin halka arzı, 2025 yılı içinde gerçekleşecek önemli halka arzlardan biri olarak dikkat çekiyor. Şirketin büyüklüğü, faaliyet alanı ve yenilenebilir enerjiye odaklı yapısı, yatırımcılar açısından süreci yakından takip edilen bir gelişme haline getirdi.

ECOGREEN ENERJİ SERMAYE ARTIRIMI NE KADAR OLACAK?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş., halka arz kapsamında sermayesini 430 milyon TL'den 540 milyon TL'ye çıkaracak. Artış, bedelli olarak yapılacak ve 110 milyon TL tutarında olacak. Bu adım, şirketin özkaynaklarını güçlendirerek yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak kaynağı artıracak.

ECOGREEN ENERJİ NE İŞ YAPAR?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş., yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir enerji üretim şirketidir. Türkiye genelinde güneş, biyogaz ve biyokütleye dayalı santralleriyle elektrik üretimi yapmaktadır. Şirket, 9 farklı bölgede kurulu enerji santralleriyle 431 milyon kWh temiz enerji üretimi gerçekleştiriyor.

Şirketin faaliyetleri sadece enerji üretimiyle sınırlı kalmayıp, çevre dostu üretim anlayışıyla da dikkat çekmektedir. Her yıl 810 bin ton karbon salımını engelleyerek doğaya katkı sağlamakta ve bu sayede 200 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Ecogreen Enerji, sürdürülebilir üretim ve sıfır atık prensibiyle çevreye duyarlı enerji üretimini sürdürmektedir.

ECOGREEN ENERJİ NE ÜRETİYOR?

Ecogreen Enerji, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi gerçekleştiren bir şirkettir. Portföyünde 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santrali bulunan şirket, 180 MW kurulu güçle enerji üretimi yapmaktadır. Tamamlanan projelerle birlikte bu kapasitenin 300 MWe'ye ulaşması hedeflenmektedir.

Biyokütle ve biyogaz santrallerinde yıllık 400 bin ton atığı enerjiye dönüştüren Ecogreen, bu süreçte ortaya çıkan kompostu Ecofer Gübre fabrikasında yüksek kaliteli gübreye dönüştürmektedir. Böylece enerji üretiminin yanı sıra tarım sektörüne de katkı sağlamaktadır. Ecofer, Türkiye'nin biyogaza dayalı en büyük entegre gübre üretim tesislerinden biridir.

*Bu yazıda yatırım tavsiyesi yer almamaktadır.