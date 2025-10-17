Haberler

Ecogreen Enerji halka arz detayları! Hisse fiyatı, halka arz büyüklüğü, dağıtım yöntemi...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ecogreen Enerji Holding'in halka arzını onayladı. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirket, güneş, biyogaz ve biyokütle santralleriyle Türkiye genelinde temiz enerji üretimi sağlıyor. 2020 yılında kurulan Ecogreen Enerji, sahip olduğu 180 MW kurulu güçle yılda 431 milyon kWh enerji üretmekte. Peki, Ecogreen halka arz hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, eşit dağıtım mı, kaç lot verir, halka arz ne zaman? Detaylar...

Ecogreen Enerji halka arz ne zaman? Ecogreen Enerji Holding'in halka arzı SPK tarafından onaylandı. Şirketin halka arz sürecine dair fiyat, oran ve dağıtım şekline ilişkin detaylar belli oldu.

ECOGREEN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

Ecogreen Enerji 2020 yılında kurulmuş olup, Türkiye genelinde yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütleye dayalı olmak üzere toplam 35 lisanslı enerji santrali bulunmaktadır. Bu santraller, toplamda 180 MW kurulu güç ile dokuz bölgede yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üretimi gerçekleştirmektedir.

Ecogreen Enerji, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımların yanı sıra tarım sektörüne de katkıda bulunmaktadır. Türkiye'nin biyogaza dayalı en büyük entegre gübre üretim tesisi olan Ecofer Gübre fabrikası aracılığıyla yüksek kaliteli gübre üretimi yapmaktadır. Ayrıca, şirket iki biyokütle ve bir biyogaz santrali projesinin geliştirilmesi ve uygulama çalışmalarını da sürdürmektedir.

Ecogreen Enerji halka arz detayları! Hisse fiyatı, halka arz büyüklüğü, dağıtım yöntemi...

ECOGREEN ENERJİ HİSSE KODU NEDİR?

Ecogreen Enerji'nin halka arz sürecine ilişkin olarak hisse kodu henüz belirlenmemiştir. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği sembol, onaylı izahname yayımlandıktan sonra kesinleşecektir. Bu süreçte yatırımcılar, izahname ilanının ardından şirketin Borsa koduna ilişkin bilgilere ulaşabileceklerdir.

SPK onayının ardından sürecin tamamlanmasıyla birlikte Ecogreen Enerji'nin işlem kodu kamuoyuna duyurulacaktır. Halka arz hazırlık sürecinde olan şirketin sembolü, izahnamenin yayınlanmasıyla birlikte netleşecektir.

ECOGREEN ENERJİ EŞİT DAĞITIM MI?

Ecogreen Enerji'nin halka arzı bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Taslak izahnameye göre, bireysel yatırımcılar halka arzda eşit şekilde pay alabileceklerdir. Toplam 110 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzda, bireysel yatırımcıların tamamı eşit dağıtım kapsamına alınacaktır. Bu sistemle halka arz sürecinde şeffaf ve dengeli bir dağıtım planı uygulanacaktır.

ECOGREEN ENERJİ İZAHNAME YAYINLANDI MI?

Ecogreen Enerji'nin halka arzına ilişkin onaylı izahname SPK tarafından onaylanmıştır ancak henüz yayımlanmamıştır. Onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından yatırımcılar, halka arz süreci, fiyat aralıkları, başvuru tarihleri ve yatırım detaylarına dair tüm bilgilere ulaşabilecektir.

İzahname yayımlandıktan sonra Ecogreen Enerji'nin halka arz tarihi de netlik kazanacaktır. Şirketin halka arz süreci, izahname ilanının ardından borsada işlem göreceği tarihle birlikte kamuoyu ile paylaşılacaktır.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Ecogreen Enerji'nin halka arz tarihi, onaylı izahname yayımlandıktan sonra açıklanacaktır. Şirketin SPK onayını almasının ardından izahnamenin ilan edilmesiyle birlikte kesin halka arz takvimi kamuoyuna duyurulacaktır.

Yatırımcılar, izahname yayınlandıktan sonra halka arz tarihleri ve talep toplama sürecine ilişkin detayları öğrenebilecektir. Bu süreçte Ecogreen Enerji'nin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacaktır.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI

Ecogreen Enerji'nin halka arz fiyatı 10,40 TL olarak belirlenmiştir. Toplamda 110 milyon adet payın satılacağı halka arzın büyüklüğü 1,1 milyar TL olacaktır. Şirketin halka açıklık oranı ise %22,64 olarak açıklanmıştır.

ECOGREEN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ecogreen Enerji'nin katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacaktır. Şirketin faaliyet alanı yenilenebilir enerji üzerine kurulu olduğundan, endekse dahil edilip edilmeyeceği izahname açıklamalarıyla netleşecektir.

*Bu haberde yatırım tavsiyesi yer almamaktadır.

