Ece Erken kumar mı oynuyor? Bahis sitesine üye mi?

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz dönemlerde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatı ile gündemde yer edindi. Uzun bir süre ekranlardan ayrı kalan Erken, şimdilerde KRT TV'de Mevzu Gündem isimli programda boy gösteriyor. Kumar oynadığı iddia edilen Erken bahis sitesine VIP üye mi? Avukat Feyza Altun Erken hakkında ne diyor? Tüm detaylar haberimizde...

ECE ERKEN KUMAR MI OYNUYOR?

Ekranlara geri dönüşü ile konuşulan Erken hakkında bomba bir iddia gündemi kurcalıyor. Adı kumarbaza çıkan Ece Erken'in yasa dışı bir bahis ve kumar sitesinde VIP üye olduğu iddia edildi. Olayın bir diğer ilgi çeken kısmı ise söz konusu sitenin bahis ve kumar baronu Veysel Şahin'e ait olması oldu.

ECE ERKEN VE FEYZA ALTUN KARŞI KARŞIYA! FEYZAN ALTUN NE DEDİ?

Son dönemlerde sosyal medya fenomenlerinin kirli çamaşırlarını ortaya döken Avukat Feyza Altun da bu konuya dair bir dizi paylaşımda bulundu. Feyza Altun konuyu ilk olarak, "Seheri programına çıkarıp bana hakaret ettiren Ece Erken, Veysel Şahin'in yasa dışı bahis sitesinden kumar mı oynuyormuş?" ifadeleri ile ele aldı. Hemen ardından yapılan paylaşım ise adeta bomba niteliğini taşıyor. Feyza Altun bu kez Ece Erken'i hedef alarak, "Senin kocanı da bu yüzden vurmadılar mı?" cümlelerini vurguladı.