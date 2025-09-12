Yabancı dil yeterliliğini elektronik ortamda belgelemek isteyen adaylar için 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2025 e-YDS) başvuru süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından duyurulan bu önemli sınav, yılın belirli dönemlerinde uygulanıyor ve özellikle İngilizce dil yeterliliği gerektiren akademik ve kamu kadrolarında büyük önem taşıyor. Peki, E-YDS başvurusu nasıl, nereden yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? E-YDS sınavına ait tüm detaylar haberimizde...

E-YDS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

2025 e-YDS başvuruları yalnızca Ösym'nin resmi ödeme platformu olan https://odeme.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak ilgili sınavı seçip başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler.

Her yıl olduğu gibi, başvurular sadece dijital ortamda alındığı için fiziki başvuru merkezlerinden ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir. Bu nedenle Ösym'nin resmi internet sitelerini düzenli olarak takip etmeniz önemlidir.

E-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-YDS'ye başvurmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek süreci başarıyla tamamlayabilirler:

Ösym Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapın: https://ais.osym.gov.tr

Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapın: "Sınav Başvurusu" menüsüne tıklayarak e-YDS'yi seçin.

Kişisel bilgilerinizi kontrol edin ve güncelleyin.

Sınav merkezi tercihinizi yapın (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana).

Onay ekranına geçin ve ödeme işlemi için yönlendirilen adresine tıklayın.

Sınav ücretini online olarak kredi kartı ya da banka kartı ile yatırarak başvurunuzu tamamlayın.

Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için ödemenin gerçekleştirilmesi zorunludur. Ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılır.

2025-ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (2025 E-YDS) KILAVUZU

2025 e-YDS ile ilgili tüm resmi bilgiler ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda yer alır. Kılavuzda sınavın kapsamı, başvuru tarihleri, sınav merkezi kontenjanları, sınav süresi, sınav kuralları ve değerlendirme kriterlerine dair tüm detaylar açıklanmıştır.

E-YDS 2025/10 sınavı, yalnızca İngilizce alanında uygulanacak ve Ankara, İstanbul, İzmir, Adana illerindeki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Sınav kontenjanları sınırlı olduğundan, başvuruların erken yapılması büyük önem taşır.

E-YDS 2025/10 Sınav Tarihi: 27 Eylül 2025

Sınav Saati: 13.30 (Bu saatten sonra sınav binalarına giriş yapılmaz.)

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı için e-YDS başvuru ücreti, ÖSYM tarafından her sınav döneminde güncellenmektedir. En güncel sınav ücreti bilgisi, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde duyurulmakta olup, başvuru ekranında da açık şekilde belirtilmektedir.

2025 e-YDS sınavı için belirlenen ücret, önceki dönemlerde olduğu gibi online ödeme sistemi üzerinden kredi veya banka kartıyla tahsil edilmektedir. Ücret miktarı, yılın ekonomik koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle başvuru işlemi sırasında ödeme ekranında görünen güncel rakam dikkate alınmalıdır.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

E-YDS başvuru ücretleri, fiziki olarak herhangi bir yere yatırılmaz. Tüm ödemeler, ÖSYM'nin online ödeme sistemi olanadresi üzerinden yapılmaktadır.

Bu sistemde, sınav türünü seçtikten sonra ödeme bilgileri açılır ve kredi kartı/banka kartı ile işlem gerçekleştirilir. Bu sistem sayesinde hem hızlı hem de güvenli bir ödeme altyapısı sunulmaktadır.

Önemli not: Banka şubelerinden veya ATM'lerden doğrudan yapılan ödemeler geçerli sayılmaz. Adayların yalnızca ÖSYM'nin resmi online ödeme sistemini kullanmaları zorunludur.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Bu soruya net bir yanıt vermek gerekirse: Herhangi bir bankaya fiziksel olarak ödeme yapılmamaktadır. Yani Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank gibi bankaların şubeleri ya da ATM'leri aracılığıyla sınav ücreti yatırılması mümkün değildir.

Tüm işlemler ÖSYM'nin online ödeme sayfası üzerinden dijital olarak gerçekleştiği için banka seçimi adaya ait değildir. Aday sadece online sistemde yönlendirilen ödeme sayfasında, kart bilgilerini girerek işlemini tamamlar.

Dolayısıyla, e-YDS başvuru ücreti için herhangi bir bankaya gitmenize gerek yoktur.