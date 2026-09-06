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Malatya Hekimhan'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Malatya Hekimhan'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Erol Demirdoğan, evinde ölü bulundu. Evden kötü koku gelmesi üzerine ihbarda bulunan komşuların çağırdığı ekipler, Demirdoğan'ı banyoda hareketsiz halde buldu; cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 69 yaşındaki emekli öğretmen Erol Demirdoğan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede yalnız yaşayan Erol Demirdoğan'ın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapıyı açarak eve girdi. Ekipler, Demirdoğan'ı banyoda hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk kontrolde Demirdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir cinayet şüphesine rastlanılmaz iken Erol Demirdoğan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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