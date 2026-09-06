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Denizli'de Kafede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'de Kafede Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kafede alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Cumali Kazan, Ercan Kazan ve Suphi Bozat hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu'ndaki bir kafede meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesinden çıktığı öne sürülen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından kafeye tabancayla ateş açıldı. Kafedekilerin de karşılık vermesi üzerine çakışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Cumali Kazan (36) ve Ercan Kazan'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, Yaralılardan Suphi Bozat (40) da tedaviye alındığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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