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Acun Ilıcalı'nın locasına yine engel! 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi

Acun Ilıcalı'nın locasına yine engel! 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan derbide Acun Ilıcalı'nın locasını kullanmasına bir kez daha izin verilmediği öne sürüldü. Aziz Yıldırım yönetiminin yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibini locanın önünde beklettiği belirtilirken, yönetimin konuyla ilgili mahkemeye yaptığı yeni başvurunun da reddedildiği öğrenildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında cumartesi akşamı oynanan derbinin ardından Acun Ilıcalı'nın locasıyla ilgili yaşanan gelişmeler dikkat çekti.  Aziz Yıldırım yönetiminin, Acun Ilıcalı'nın locayı kullanmasına bir kez daha engel olduğu belirtildi.

LOCANIN ÖNÜNDE 20 KİŞİLİK GÜVENLİK EKİBİ

Aktarılan bilgilere göre yönetim, derbi öncesinde locanın bulunduğu bölümde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibinin locanın önünde bekletildiği ve locaya gelen kişilerin burada maç izlemesine izin verilmediği belirtildi. Uygulamanın adli makamlarla birlikte, locaya ilişkin mahkeme kararı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

LOCANIN KULLANILAMAZ HALDE OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan daha önce tahrip edildiği belirtilen locanın, mahkeme kararına rağmen yeniden kullanılamaz durumda bırakıldığı öne sürüldü. Locayla ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlık böylece Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de devam etti.

MAHKEMEDEN İKİNCİ RET KARARI

Loca konusunda bir diğer gelişmenin ise mahkemede yaşandığı belirtildi. Aziz Yıldırım yönetiminin hafta içerisinde yaptığı yeni başvurunun da mahkeme tarafından reddedildiği öğrenildi. Böylece Fenerbahçe yönetiminin loca konusunda yaptığı başvurularda ikinci kez ret kararıyla karşılaştığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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