Acun Ilıcalı'nın locasına yine engel! 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında cumartesi akşamı oynanan derbinin ardından Acun Ilıcalı'nın locasıyla ilgili yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Aziz Yıldırım yönetiminin, Acun Ilıcalı'nın locayı kullanmasına bir kez daha engel olduğu belirtildi.

LOCANIN ÖNÜNDE 20 KİŞİLİK GÜVENLİK EKİBİ

Aktarılan bilgilere göre yönetim, derbi öncesinde locanın bulunduğu bölümde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibinin locanın önünde bekletildiği ve locaya gelen kişilerin burada maç izlemesine izin verilmediği belirtildi. Uygulamanın adli makamlarla birlikte, locaya ilişkin mahkeme kararı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.