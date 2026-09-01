Dünyaca ünlü Times Square Meydanı'nda dehşet! Polis kurşunuyla durduruldu

ABD'nin New York kentinin en kalabalık noktalarından Times Square, gündüz saatlerinde kanlı bir saldırıya sahne oldu. Manhattan'da 7. Cadde yakınlarında elinde iki büyük mutfak bıçağı bulunan bir kadın, peş peşe iki kişiye saldırdı.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch'in verdiği bilgilere göre olay, 31 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 16.30 sıralarında başladı. Şüphelinin Queens'te yaşayan 49 yaşındaki Pamela Cisneros olduğu belirlendi.

ÇANTASINDAN İKİ BIÇAK ÇIKARDI

Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre Cisneros, metrodan çıktıktan sonra eşiyle birlikte karşıya geçmek için bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı.

Kırmızı bir çantadan iki bıçak çıkaran Cisneros, bıçakları salladıktan sonra adamı karnından bıçakladı. Yaralı, Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

20 SANİYE SONRA BİR KADINA SALDIRDI

Cisneros, ilk saldırının hemen ardından 42. Cadde yönüne ilerledi. Yaklaşık 20 saniye sonra 32 yaşındaki bir kadını da karnından bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, iki saldırının da rastgele ve herhangi bir tahrik olmadan gerçekleştirildiğini açıkladı.

POLİSLER ÇEVRESİNİ SARDI

İhbarların ardından NYPD ekipleri, elinde iki bıçak bulunan Cisneros'u Times Square'daki polis noktasının yakınında buldu.

Olay anına ilişkin görüntülerde çok sayıda polis memurunun kadının çevresini sardığı görülüyor. Ekipler defalarca bıçakları bırakması yönünde uyarıda bulunurken, Cisneros elindeki bıçaklarla beklemeyi sürdürdü.

ELEKTROŞOK SİLAHIYLA DURDURAMADILAR

Polis ekipleri kadını öldürücü güç kullanmadan etkisiz hale getirmek amacıyla elektroşok silahlarını kullandı. Ancak müdahale Cisneros'u durdurmaya yetmedi.

Görüntülerde kadının iki bıçağı sallayarak polislerin üzerine doğru ilerlediği, memurların ise geri çekildiği görülüyor. Bunun üzerine polisler silahlarıyla ateş ederek Cisneros'u vurdu.

VURULMA ANI KAMERADA

Paylaştığınız görüntülerde de Cisneros'un iki elindeki bıçaklarla polislerin karşısında durduğu görülüyor. Polislerin çevresini sardığı kadın, bir süre sonra ekiplere doğru ilerliyor. Ardından art arda silah sesleri duyuluyor ve kadın yere düşüyor.

Polisler daha sonra Cisneros'a müdahale ederek ilk yardım uyguladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLMEDİ

NYPD, ilk incelemelerde saldırının terör bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Cisneros'un daha önce tutuklanmadığı, ancak polis kayıtlarında ruh sağlığıyla ilgili geçmiş vakalarının bulunduğu belirtildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve NYPD Komiseri Jessica Tisch, olayın kentin en yoğun bölgelerinden birinde gerçekleştiğine dikkat çekerek polislerin müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Polis tarafından gerçekleştirilen silahlı müdahaleyle ilgili inceleme ise sürüyor.