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Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı

Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı Haber Videosunu İzle
Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı
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İstanbul’da polis dronuyla yapılan denetimlerde dün Fatih’in ardından bugün Üsküdar’da benzer görüntüler kaydedildi. Sahilde alkol tüketen kişileri havadan tespit eden polis, dronun hoparlöründen “Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın” anonsu yaptı. Uyarının ardından kişiler bölgeden uzaklaştı.

  • Polis dronu, Üsküdar Sahili'nde alkol tüketen kişileri tespit ederek hoparlörden uyarı anonsu yaptı ve uyarıya uyanlar bölgeden uzaklaştı.
  • Üsküdar'daki denetim, bir gün önce Fatih'te gerçekleştirilen benzer polis dronu uygulamasının ardından geldi.
  • İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla polis dronları kentin 39 ilçesinde asayiş, narkotik, ormanlık alan denetimi ve yangın riski çalışmalarında kullanılıyor.

İstanbul’da güvenlik güçlerinin dronlarla gerçekleştirdiği denetimlerde dikkat çeken görüntülere bir yenisi eklendi. Dün Fatih’te alkol tüketen kişilerin polis dronundan yapılan anonsla uyarılmasının ardından bu kez adres Üsküdar oldu.

Üsküdar Sahili’nde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, bölgede alkol tüketen kişileri dron yardımıyla tespit etti.

DRON DOĞRUDAN YANLARINA GİTTİ

Tespit edilen kişilerin bulunduğu noktaya yönlendirilen polis dronunun hoparlöründen uyarı anonsu yapıldı.

Anons sırasında, “Dikkat dikkat, bu polis dronudur. Burada alkol tüketimi yasaktır. Lütfen uyarılara uyup uzaklaşın. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Uyarının ardından sahilde bulunan kişiler kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

DÜN FATİH, BUGÜN ÜSKÜDAR

Üsküdar'daki görüntüler, bir gün önce Fatih'te gerçekleştirilen benzer denetimin ardından geldi. Fatih'te de alkol tüketen kişiler polis dronu aracılığıyla yapılan anonsla uyarılmıştı.

Peş peşe iki ilçede görüntülenen uygulamayla polis dronlarının İstanbul'daki denetimlerde aktif şekilde kullanılması dikkat çekti.

POLİS DRONLARI 39 İLÇEDE KULLANILIYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla polis dronları kentin 39 ilçesinde kullanılıyor.

Dronlar asayiş ve narkotik uygulamalarının yanı sıra ormanlık alanların denetlenmesi ve yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda da görev alıyor. Geniş alanlar havadan kontrol edilirken tespit edilen şüpheli durumlar bölgedeki ekiplere bildiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Ne var ki bunda!! Haberler. Com artık çocuklaşmaya başladı

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