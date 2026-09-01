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20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı

20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı Haber Videosunu İzle
20 yıllık arkadaşına düğün hediyesi ağızları açık bıraktı
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Düğünlerde takı törenlerinde altın ve para görmeye alışığız ancak bu kez hediye herkesi şaşırttı. Bir avukat, 20 yıllık yakın arkadaşının düğününde mikrofonu eline alarak, “İyi günde de kötü günde de hep bir aradaydık” dedi ve arkadaşına lüks bir otomobil hediye etti.

Bir avukat, dünyaevine giren 20 yıllık yakın arkadaşına düğününde dikkat çeken bir hediye verdi. Takı töreni sırasında mikrofonu eline alan avukat, arkadaşına lüks bir otomobil hediye ettiğini açıkladı.

"20 YILDIR BENİM KARDEŞİMSİN"

Damadın yanına gelen avukat, yıllara dayanan arkadaşlıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“20 yıldır benim kardeşimsin. İyi günde de kötü günde de hep bir aradaydık. Bu mutlu gününde de kardeşliğimizin nişanesi olarak sana küçük bir hediye vermek istiyorum.”

"BU ARABA ARTIK SENİN"

Konuşmasının ardından otomobilin anahtarını çıkaran avukat, “Bu araba artık senin” diyerek lüks aracı arkadaşına hediye etti.

Düğünlerde altın ve para takılması alışılmış görüntüler arasında yer alırken, 20 yıllık arkadaşına otomobil hediye eden avukatın tercihi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hani avukatlar asgari ücretli kadar para kazanmıyordu burada bi terslik var gibi duruyor ..

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