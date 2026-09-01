Haberler

Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı

Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı Haber Videosunu İzle
Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yayınladığı videoda başörtülü kadınları, küçük çocukları ve hayvanları hedef alan şahıs için yapılan çağrılar karşılık buldu. Başörtülü kadınları öldürmekle, 2 yaşındaki çocuklara cinsel saldırıda bulunmakla ve hayvanlara zarar vermekle tehdit eden kişinin 16 yaşındaki M.F.Ç. olduğu tespit edildi. VPN kullanıp sesini değiştirerek kimliğini gizlemeye çalışan şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik çalışması sonucu gözaltına alındı.

  • Videoda başörtülü kadınları öldürmekle ve 2 yaşındaki çocuklara cinsel saldırı tehdidinde bulunan şüphelinin 16 yaşındaki M.F.Ç. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
  • Şüpheli M.F.Ç., kimliğini gizlemek için VPN kullandı ve sesini değiştirdi; buna rağmen Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin teknik çalışmaları sonucunda kimliği belirlendi.
  • Gözaltı sonrası şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Bir şahsın yayınladığı video kaydında kullandığı tehdit içerikli ifadeler tepki çekti. Şahıs, kayıtta önümüzdeki iki aylık süreçten söz ederek başörtülü kadınları ve küçük çocukları doğrudan hedef aldı.

Videoda başörtülü kadınları öldürmekle tehdit eden şahıs, 2 yaşındaki çocuklara yönelik cinsel saldırı tehdidinde de bulundu. Kayıt boyunca ağır küfür ve hakaretler kullanan şahsın sözleri üzerine emniyet güçlerine çağrı yapıldı.

"BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR"

Görüntüleri paylaşarak yetkililere seslenen vatandaşlar, "Emniyet'in harekete geçmesini bekliyoruz. Bu bir suç duyurusudur" ifadelerini kullanarak şahsın bir an önce tespit edilmesini istedi.

Paylaşımlarda şahsın açık şekilde kadınları ve çocukları hedef aldığı belirtilerek güvenlik güçlerinin harekete geçmesi talep edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'YE ÇAĞRI YAPILDI

Vatandaşlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de etiketleyerek videodaki şahsın kimliğinin ve bulunduğu yerin belirlenmesi için çağrıda bulundu.

Yapılan çağrıların ardından olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda videoyu yayınlayan kişinin kimliği tespit edildi.

16 YAŞINDAKİ M.F.Ç. GÖZALTINA ALINDI

Müslümanlara, küçük kız çocuklarına ve kedilere yönelik saldırı gerçekleştireceğini söyleyen kişinin 16 yaşındaki M.F.Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli, kimliğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı.

VPN KULLANDI, SESİNİ DEĞİŞTİRDİ

M.F.Ç.'nin kimliğini gizlemek amacıyla VPN kullandığı ve sesini değiştirdiği belirtildi. Buna rağmen Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından yürütülen teknik çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

    M.F.Ç.'nin gözaltına alınmasının ardından çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer kişilerin tespit edilmesi için de çalışma başlatıldığı belirtildi.

    Kaynak: Haberler.com
    ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

    ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
    CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

    Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP'ye getiren davada dikkat çeken karar

    Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı

    İstanbul'da neler oluyor? Dün Fatih’te yaşandı, bugün Üsküdar’da
    Haberler.com
    2000

    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman

    O artık gerçek bir kahraman: Gemi faciasında ailesi için canını verdi
    Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü

    Tası tarağı toplayıp tam 16 adet valizle ABD'ye gitti
    Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

    Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!
    Almanya'da şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

    Avrupa ülkesi açığı kapatacak eleman arıyor: Maaş tam bir servet

    Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti

    Trump'tan piyasaları alt üst eden İran açıklaması
    6 gol attıkları maçtan sonra Italiano'dan ilginç sözler: Bugün beğenmediğim bir şey var...

    6 gol atılan maçtan sonra ilginç sözler: Beğenmediğim bir şey var...
    Marketteki korkunç saldırı kamerada

    Çığlıkları tüyler ürpertti! Kan donduran saldırı kamerada