Dünya Kupası Eleme maçları hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bu hafta son derece kritik karşılaşmalar oynanacak. Canlı yayınlanacak maçlarda, Fransa, Portekiz, İzlanda ve Azerbaycan gibi takımlar sahneye çıkacak. Peki, Dünya Kupası Eleme maçları hangi kanalda?

Dünya Kupası eleme maçları hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürüyor. Avrupa'nın dört bir yanında oynanacak mücadeleler, gruplarda son viraja girilirken büyük çekişmelere sahne oluyor. Dünya Kupası Eleme maçları hangi kanalda?

ERMENİSTAN – MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

13 Kasım 2025 tarihinde oynanacak Ermenistan – Macaristan 2026 Dünya Kupası Eleme karşılaşması, Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

NORVEÇ – ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç ile Estonya arasında 13 Kasım 2025 günü yapılacak olan eleme maçı, futbolseverlere Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

ANDORRA – ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Andorra ile Arnavutluk'un karşı karşıya geleceği 2026 Dünya Kupası Eleme mücadelesi, 13 Kasım 2025 tarihinde Exxen ekranlarından canlı izlenebilecek.

FRANSA – UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa – Ukrayna eleme maçı 13 Kasım 2025'te oynanacak ve karşılaşma CBC Sport ile Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE – SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

13 Kasım 2025'te gerçekleşecek İngiltere – Sırbistan mücadelesi, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İRLANDA – PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İrlanda – Portekiz karşılaşması, 13 Kasım 2025 tarihinde futbolseverlerle buluşacak ve mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

MOLDOVA – İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Moldova ile İtalya'nın karşılaşacağı maç, 13 Kasım 2025 günü Exxen platformundan canlı olarak izlenebilecek.

AZERBAYCAN – İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerbaycan – İzlanda mücadelesi 13 Kasım 2025'te oynanacak olup karşılaşma S Sport Plus, CBC Sport ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

