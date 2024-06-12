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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Haziran dün gece deprem mi oldu?

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Dün gece Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara'da deprem olup olmadığı merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri araştırılıyor. Peki, Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Haziran dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Haziran dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

2024.06.12 07:32:09 35.7733 29.8100 4.9 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ

2024.06.12 03:46:08 40.1712 31.7240 3.5 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.06.12 07:25:10 38.4003 37.4873 3.3 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.06.12 02:54:16 40.1225 34.2283 5.0 -.- 2.7 -.- AKPINAR-SUNGURLU (CORUM)

2024.06.12 07:07:26 39.0563 40.8170 1.9 -.- 2.5 -.- COBANTASI-(BINGOL)

2024.06.12 04:09:29 40.1557 24.9233 7.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2024.06.12 02:27:32 39.2098 25.9655 9.5 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2024.06.12 05:21:40 35.3282 25.1822 5.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.12 01:59:56 35.1115 25.3032 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.12 01:38:18 35.7388 25.5052 7.7 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

Emir Ceran
Emir Ceran
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