DSİ PERSONEL ALIMI VE KADRO DAĞILIMI 2025: DSİ 1389 personel alımı başvuru ne zaman ve şartları neler? DSİ personel alımı kimler başvurabilir?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 16 Kasım 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden önemli bir duyuru yaptı: Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1.389 personel alacak. Bu hamle, su yönetimi ve altyapı sahasında hem yerel kalkınma hem de istihdam açısından dikkate değer bir adım. Peki, DSİ 1389 personel alımı başvuru ne zaman ve şartları neler? DSİ personel alımı kimler başvurabilir? DSİ kadro ve kontenjan dağılımının detayları haberimizde...

DSİ 1389 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Henüz DSİ tarafından resmi bir başvuru tarihi açıklanmadı. Bakan Yumaklı'nın duyurusu medyada yer almış olsa da, başvuru takvimi ve süreci ile ilgili detaylar resmi DSİ kanalları veya İŞKUR gibi platformlar üzerinden paylaşılmadı. İlerleyen günlerde DSİ Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde veya İŞKUR'da başvuru ilanının yayınlanması bekleniyor.

Bu nedenle adayların resmî DSİ ve İŞKUR duyurularını yakından takip etmesi önem taşıyor.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz 2025 alımına özel detaylı başvuru şartları resmî ilan yayınlanmadığı için belirsiz. Ancak DSİ'nin önceki işçi alımlarında uyguladığı yöntemlerden bazı ipuçları mevcut:

Noter kurası ve sınav kombinasyonu kullanıldığı görülmüştür.

Noter kurasıyla alım yapılan kadrolarda adayların İŞKUR üzerinden başvuru yapması istenmiştir.

Sınavlı alımlar için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yöntemleri kullanılmış; adaylardan mesleki bilgi ve beceri ölçümleri talep edilmiştir.

Öncelikli aday gruplarına avantaj sağlanabileceği duyurulmuştur.

Bu bilgiler ışığında, 2025 alımı için beklenen şartlar, önceki alım modelleriyle benzerlik gösterebilir; ancak resmi ilan kesin şartları netleştirecektir.

DSİ PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVURABİLİR?

DSİ personel alımı için potansiyel başvuru sahipleri şunları kapsayabilir:

İŞKUR kayıtlı iş arayanlar

Belirli mesleki kadrolar için meslek yeterliliği veya deneyimi bulunan adaylar (örneğin sürveyan, teknisyen, operatör vb.)

Noter kurası için başvuruda bulunan ve kuraya hak kazanan adaylar

Sınavlı kadrolar için yazılı/sözlü/uygulamalı sınav sürecine katılacak adaylar

Kesin kriterler, resmi ilan yayınlandığında yaş, eğitim durumu, deneyim ve öncelik durumu gibi parametrelerle netleşecektir.

DSİ PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakan Yumaklı'nın duyurusuna göre, 1.389 personellik alım şu şekilde planlanıyor:

Noter kurasıyla alınacak işçiler (Toplam 1.305 kişi):

210 Usta Yardımcısı

154 Aşçı Yardımcısı

154 Şoför

140 Düz İşçi

116 Bakımcı-Yağcı

105 Sürveyan

69 Sondaj İşçisi

66 Treyler Operatör Yardımcısı

64 Laborant Yardımcısı

59 Teknisyen

58 Topoğraf

44 Bekçi

19 Su Dağıtım Teknisyeni

15 Akaryakıtçı

13 Hidrolog Yardımcısı

7 Jeofizik Teknisyeni

5 Alet Operatörü

2 Teknik Ressam

2 Pompaj İstasyonu Operatörü

1 Döşemeci Yardımcısı

1 Fotoğrafçı

1 Kompresör Operatörü

Sınavla alınacak kadro (Toplam 84 kişi):

Operatör pozisyonları için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.

DSİ'nin 2025'te gerçekleştirmeyi planladığı 1.389 kişilik personel alımı, Türkiye'nin su altyapısı ve taşra teşkilatı açısından oldukça stratejik bir adım. Hem noter kurası yöntemiyle hem de sınavla alım yapılacak olması, farklı profildeki adaylara fırsat tanıyacak bir model sunuyor.