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Down sendromlu çocuk bebeği camdan attı! Olay nasıl oldu?

Down sendromlu çocuk bebeği camdan attı! Olay nasıl oldu?
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Down sendromlu bir çocuğun, bir bebeği camdan attığı olay büyük şok yarattı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve sonrasında yaşananlar hakkında detaylar merak ediliyor.

İstanbul Pendik'te meydana gelen korkunç olayda, down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşularının 40 günlük bebeği Emin Egemen D.'yi 7. katın penceresinden aşağıya attı. Beton zemine çakılan bebek hayatını kaybetti. Peki, olay ne zaman ve nasıl oldu? İşte detaylar...

DOWN SENDROMLU ÇOCUK BEBEĞİ CAMDAN ATTI

Pendik'te meydana gelen üzücü bir olayda, down sendromlu bir genç kızın, anneannesiyle birlikte misafirliğe gittiği evde, 40 günlük bir bebeği pencereden attığı iddia edildi. Olay, Kurtköy Mahallesi İklim Sokak'taki bir apartmanda gerçekleşti. İlayda Nur Ö. (17) ve anneannesi Huriye S., komşuları Sultan D. ve Murat D.'nin 6. kattaki evine misafirliğe gittiler. Aile, apartmanın teras katında mangal yaparken, İlayda Nur Ö. misafirlikte bulundukları daireye indi.

Genç kız, bebeğin yattığı odaya girdiğinde, 40 günlük Emin Egemen D.'yi pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bebeğin cenazesi, Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından İlayda Nur Ö. ve anneannesi Huriye S. polis merkezine götürüldü.

Down sendromlu çocuk bebeği camdan attı! Olay nasıl oldu?

Down sendromlu çocuk bebeği camdan attı! Olay nasıl oldu?

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