Doğukan Güngör kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Ekranların dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Fatih" karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı. Hem oyunculuk eğitimi hem de sahne deneyimiyle dikkat çeken Güngör, son dönemin yükselen isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Başarılı oyuncunun hayatı, eğitimi ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, tiyatro kökenli bir Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Sahne sanatlarına olan ilgisi, üniversite eğitimi sırasında profesyonelleşmiş ve hem tiyatro hem de televizyon projelerinde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Güngör, zaman içinde aldığı eğitimlerle yeteneğini geliştirmiş ve sahne performanslarını televizyon ekranlarına başarıyla taşımıştır.

Chubbuck oyunculuk metodunu da öğrenmiş olan Güngör, oyunculuğa sadece bir meslek olarak değil, aynı zamanda bir sanat olarak yaklaşmaktadır. Bugüne kadar yer aldığı projelerde canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin dikkatini çeken oyuncu, özellikle duygusal derinliği olan rollerdeki başarısıyla beğeni toplamıştır.

DOĞUKAN GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR NERELİ?

Oyuncu, Ankara doğumludur. İlk yıllarını başkentte geçirmiş, daha sonra eğitim ve kariyer hedefleri doğrultusunda İstanbul'a taşınmıştır.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN KARİYERİ

Doğukan Güngör'ün oyunculuk serüveni, 2017 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girmesiyle resmen başlamıştır. Üniversite eğitimi süresince hem teorik hem de pratik anlamda sahne deneyimi kazanmış; Othello, Bizim Köyün Adeti, Umut ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi tiyatro oyunlarında önemli roller üstlenmiştir.

Bu tiyatro deneyimleri ona oyunculuğun temel disiplinlerini kazandırırken, Harika Uygur'dan aldığı Chubbuck metodu eğitimiyle performanslarını daha da derinleştirmiştir.

Kameralarla tanışması ise 2017 yılında "Savaşçı" dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra 2018 yılında "Meryem" dizisinde yer almış, ancak asıl çıkışını 2020 yılında yayınlanan "Zümrüdüanka" dizisindeki "Hamit" karakteriyle yapmıştır.

Son olarak, Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alarak geniş kitlelerce tanınan, ekranların dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiştir.