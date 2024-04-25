Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı olayında, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftine yönelik soruşturma açıldı. İddialara göre, Polat çifti saldırının arkasındaki azmettiriciler olarak suçlanıyor ve 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilirler. Çift bu nedenle hakim karşısına çıktı. Dilan Polat çıkıyor mu? Dilan Polat, Banu Parlak duruşmasında ağladı mı? Nilda Polat'a dokunmak istedi, eşinin elini tuttu...

DİLAN POLAT ÇIKIYOR MU?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı tutuklandı. Ayrıca, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları iddiasıyla da Kasım ayından bu yana soruşturma başlatıldı.

BANU PARLAK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme' ve 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtilmişti. Bugün ise Polat ailesinin yargılanmasına başlanacak ve Polatlar, Küçükçekmece Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

DİLAN POLAT DURUŞMADA AĞLADI MI?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Banu Parlak da davanın görüleceği Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. 11 sanıklı dava Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşma salonuna ağlayarak giren ve eşi Engin Polat'ın elini tutan Dilan Polat, kızı Nida'ya dokunmak istedi, ancak hakim tarafından yasaklandı.

ENGİN POLAT: AYLIK GELİRİM 200 BİN TL

Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinde Engin Polat, mesleğinin sorulması üzerine 'Serbest meslek' şeklinde cevap verdi. Mahkeme hakiminin nasıl bir serbest meslek demesi üzerine Polat, 'Kozmetik şirketlerim var' yanıtını verdi. Aylık gelirinin sorulması üzerine ise Engin Polat aylık 200 bin lira geliri olduğunu söyledi. Dilan Polat aylık gelirinin sorulması üzerine '200 bin lira' yanıtını verdi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu belirtildi. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti.Sana bu prim fazla bile.Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra" şeklinde yaptığı açıklamayla Parlak'a tehdit mesajı gönderdiğine yer verildi. Bu mesajdan kısa bir süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla, Engin Polat, Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan ülkesindeki bağlantılarıyla kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduğu kaydedildi.

İddianamede şüpheliler Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batin Can Gökdemir'in hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, belirtildi. Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir'in 'Silahlı suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ayrı ayrı toplamda 8 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapsi istendi. Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ise 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları istendi. Diğer 5 sanığın da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.