Dilan Çiçek Deniz, davetli olarak 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Siyah tül bir elbise giyen ve saçlarını açık bırakan oyuncunun tarzı takipçileri tarafından hiç beğenilmedi. Kırmızı halıda siyah tül elbise tercih eden Dilan Çiçek Deniz'i tarzı eleştiri yağmuruna tutuldu. Peki, Dilan Çiçek Deniz Cannes Film Festivali'nde ne giydi? Dilan Çiçek Deniz kimdir?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE NE GİYDİ?

Sinema Film'in davetlisi olarak 77. Cannes Film Festivali'ne katılan ve dizi etkinliğine katılan Dilan Çiçek Deniz, göğüslerini işleme ile kapatan siyah tül bir elbise tercih etti. Uzun saten eteğinin altına siyah bot tercih eden oyuncunun saçlarını dağınık şekilde açık bırakması da hiç beğenilmedi. Kısa sürede tarzıyla gündem olan Deniz için "Güzel kız ne yapmış gözlerim kanadı" yorumu yapıldı.