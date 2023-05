Die Türkei steht kurz davor, zu einem Zentrum für Gesundheitstourismus zu werden! Hunderttausende Touristen kommen, wobei höchstens 2 Operationen bevo

Gesundheitstourismus, eine der ältesten Arten des Tourismus auf der Welt, ist eine der aufstrebenden Geschäftslinien in der Türkei. Unser Land, das in den letzten Jahren eines der beliebtesten Ziele des Gesundheitstourismus geworden ist, ist vor allem im Bereich der Haartransplantation und Rhinoplastik die unverzichtbare Adresse für Touristen geworden. Bilal Teymur, CEO des Eunike Health Center, das Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Ästhetik, zahnmedizinische Ästhetik, Haartransplan

Laut einem Bericht der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) ist die Türkei nun das fünftbeliebteste Land der Welt für ästhetische Eingriffe. Die von Touristen bevorzugten Bereiche, die in die Türkei kommen, um Gesundheitsdienste zu erhalten, sind Haartransplantation, Ästhetik, Zahnmedizin, Herzchirurgie, Orthopädie, Onkologie und IVF-Behandlung. Die Türkei wird hauptsächlich im Bereich der Haartransplantation und Rhinoplastik bevorzugt.

DIE BRANCHE FLORIERT WEITERHIN TROTZ DER PANDEMIE

Obwohl die Anzahl der Besucher für Gesundheitstourismus in der Türkei im Jahr 2019 bereits 600.000 überschritten hatte, stieg diese Zahl im Jahr 2021 trotz der COVID-19-Pandemie auf 700.000. Trotz der Coronavirus-Pandemie erzielte der Sektor ein Wachstum von 1,8 Prozent. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 kamen insgesamt 876.521 Menschen in unser Land, um Gesundheitsdienstleistungen zu erhalten. Diese Zahl wird voraussichtlich bis zum Ende des Jahres weiter steigen und 2023 exponentiell zunehmen. Tatsächlich ist das Ziel, im Jahr 2023 2 Millionen internationale Patienten in der Türkei zu behandeln.

DAS ÜBERRAGENDE INTERESSE VON TOURISTEN AN DER TÜRKEI KANN IN DEN TURKSTAT-DATEN GESEHEN WERDEN

Der Erfolg der Türkei im Gesundheitstourismus spiegelt sich auch in den Aufzeichnungen des TURKSTAT (Türkisches Statistikinstitut) wider. Laut TURKSTAT-Daten betrug das Einkommen, das aus denjenigen erzielt wurde, die die Türkei aus gesundheitlichen Gründen besuchten, im Jahr 2021 1 Milliarde Dollar. Im ersten Quartal dieses Jahres wurde festgestellt, dass das betreffende Einkommen im Vergleich zum Vorjahr um 68 Prozent gestiegen ist und den Wert von 332.000 Dollar überschritten hat. Andererseits wird angenommen, dass das Einkommen aus Gesundheitsdienstleistungsexporten viel höher ist als das gemessene.

Handelsminister Mehmet Muş machte ebenfalls eine Einschätzung bezüglich der Besucher, die zur Erhaltung von Gesundheitsdiensten in die Türkei kommen. Er sagte: "Wir schätzen, dass das Volumen der Gesundheitsdienstleistungsexporte im Jahr 2022 4 Milliarden Dollar erreichen wird."

ATTRAKTIVE BEDINGUNGEN UND ERFOLGREICHE OPERATIONEN SIND GRÜNDE, WARUM MAN SICH FÜR DIE TÜRKEI ENTSCHEIDET

Was sind also die Merkmale, die die Türkei in den Augen von Ausländern in einer so ernsten Angelegenheit wie Gesundheit und Schönheit zuverlässig machen? Neben der Anziehungskraft für Menschen aller Nationalitäten aus touristischer Sicht sind es vor allem die wirtschaftlichen Pakete, die in der Türkei angeboten werden, der Komfort der Unterkunft in komfortablen Hotels und natürlich die Dienstleistungen, die von den besten Namen in der Branche angeboten werden, die dazu führen, dass Touristen unser Land in dieser Hinsicht bevorzugen.

Nachdem die Türkei als eines der führenden Länder der Welt im Bereich Gesundheit gilt und es eine Vielzahl von Tourismusmöglichkeiten gibt, die sich positiv auf die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen auswirken werden, haben wir uns mit Eunike Health getroffen, das in seinem Bereich großen Erfolg gezeigt hat.

Eunike Health begrüßt seine Gäste aus vielen Ländern im Komfort ihres Hauses in der Türkei und schickt sie dank erfolgreicher Operationen, die von Spezialisten durchgeführt werden, mit einem großen Lächeln in ihre Heimatländer zurück.

"WIR STELLEN SICHER, DASS SIE DAS AUSSEHEN ERREICHEN, VON DEM SIE JAHRELANG GETRÄUMT HABEN, ZU EINEM ERSCHWINGLICHEN PREIS"

Der CEO von Eunike Health, Bilal Teymur, erklärte, dass sie Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Ästhetik, Zahnästhetik, Haartransplantation und Rhinoplastik anbieten und den Operationsprozess erläuterten, den sie durchführen. Herr Teymur sagte: "Wir begleiten unsere Gäste während des gesamten Prozesses der ästhetischen Operation, die Sie in Betracht ziehen, von der Terminvereinbarung bis zum postoperativen Nachsorgeprozess. Wir stellen sicher, dass unsere Patienten mit großer Bequemlichkeit und vernünftigen Preisen das Aussehen erreichen können, von dem sie jahrelang geträumt haben. Die meisten Patienten bevorzugen eine Operation in der Türkei, da eine chirurgische Behandlung in der Türkei um 90 Prozent günstiger ist als in anderen westlichen Ländern. Dank der Investitionen sowohl der Regierung als auch des privaten Sektors werden immer mehr gut gestaltete Kliniken, neue und moderne Geräte und Einrichtungen entwickelt. Im Eunike Health Center haben wir viele gut ausgebildete, erfahrene und erfahrene plastische Chirurgen. Ihre Kompetenzen stehen immer unter der Aufsicht medizinischer Vereinigungen, einschließlich der International Medical Association und der Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery (TSAPS)."

"VOM ERSTEN MOMENT BIS ZUR NACHBEHANDLUNG BIS ZUR NACHBEHANDLUNG SIND WIR IN ALLEN PHASEN BEI IHNEN"

Bilal Teymur erklärte, dass sie an alles denken, was ihre Gäste möglicherweise benötigen und für sie planen: "Unsere Gäste haben keine Bedenken hinsichtlich ihres Besuchs. Denn wir bieten jede Art von Unterstützung an, die in Angelegenheiten wie Kommunikation, Unterkunft und Transport benötigt werden kann. Wir begleiten sie in jeder Phase der Behandlung, angefangen von der Terminvereinbarung bis zur Nachbehandlung. Unser gesamtes Personal spricht Türkisch, Englisch und Deutsch. Darüber hinaus bieten wir unseren Gästen den Service eines Assistenten, der bei allen Treffen mit Ärzten anwesend sein wird und ihnen hilft, die Situation vollständig zu verstehen."