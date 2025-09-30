DGS ek yerleştirme ne zaman? 2025 DGS ek yerleştirme kılavuzu ve taban puanları belli oldu mu?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler bu kez ÖSYM tarafından yapılacak olan ek tercih sürecine çevrildi. İlk yerleştirmede herhangi bir lisans programına yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar, "DGS ek tercih süreci ne zaman başlayacak?" ve "Bu yıl DGS ek yerleştirme yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İlk yerleştirmelerde herhangi bir lisans programına yerleşemeyen ya da tercihte bulunmayan adaylar, boş kalan kontenjanlar için ikinci bir fırsat niteliği taşıyan ek yerleştirme sürecini yakından takip ediyor. Ancak 2025 DGS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Adayların tercih işlemlerine başlayabilmesi için, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yapılacak duyuru bekleniyor.

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme süreciyle ilgili adayların merakla beklediği önemli belgelerden biri olan ek tercih kılavuzu, henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Ek tercih dönemine ilişkin resmi tarihlerle birlikte adayların tercih sürecinde yol haritası niteliği taşıyan bu kılavuzun da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Söz konusu kılavuzda, boş kalan kontenjanların yanı sıra programların kontenjan bilgilerine, ilgili lisans bölümlerinin taban puanlarına ve tercih yapılabilecek üniversitelerin detaylarına yer verilecek. Adaylar, kılavuzda yer alacak puan bilgileri ve kontenjan dağılımlarını inceleyerek tercihlerini daha bilinçli şekilde yapabilecek.

KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLİR?

2025 DGS ek yerleştirme sürecinde tercih yapabilmek için adayların bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Öncelikle, 2025 DGS merkezî yerleştirme sonucunda herhangi bir lisans programına yerleşmiş olan adayların ek yerleştirmeye başvuru hakkı bulunmamaktadır. Ek tercih yapabilmek için adayın 2025 DGS'ye girmiş olması ve bu sınav sonucunda hiçbir programa yerleştirilmemiş olması şarttır.

Ek yerleştirme kapsamında, Tablo-1'de yer alan lisans programlarına, ilgili puanı hesaplanmış ve ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2 ile uyumlu olan tüm adaylar tercih yapabilecektir. Yerleştirme işlemleri sırasında taban puan şartı aranmayacak; bu sayede puanı daha düşük olan adaylar da boş kontenjanlara yerleşme şansı elde edebilecektir.

Adaylar bu süreçte en fazla 30 tercih hakkına sahip olacak ve tercihlerini, yayımlanacak olan ek yerleştirme kılavuzu doğrultusunda yapacaklardır. Kılavuzda boş kontenjanlara, lisans programlarına ve diğer önemli detaylara yer verilecektir. Bu nedenle adayların, ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

EK TERCİHLER NEREDEN YAPILIR?

Ek tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, ek tercih işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ek tercih döneminde yapılacak duyurular ve tercih kılavuzu da yine ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayımlanır. Tercih işlemleri sırasında adayların kılavuzu dikkatle incelemesi ve belirtilen tarih aralıklarında tercihlerini tamamlaması önemlidir.

DGS EK TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kılavuzu İyi İnceleyin: ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzunda yer alan tercih kuralları, kontenjanlar, puan türleri ve program bilgilerini mutlaka detaylı okuyun. Yanlış veya eksik bilgi tercihlerinizi olumsuz etkileyebilir.

Tercih Sıralamasına Özen Gösterin: Tercihlerinizi, gitmek istediğiniz ve size en uygun olan programdan başlayarak sıralayın. Çünkü yerleştirme işlemi tercih sırasına göre yapılır.

Puan ve Mezuniyet Alanına Uygun Tercih Yapın: Tercih edeceğiniz programların taban puanlarına ve ön lisans mezuniyet alanınıza uygun olduğundan emin olun.

Tercih Sayısını Etkin Kullanın: Ek tercihlerde en fazla 30 tercih hakkınız olabilir. Bu hakkınızı en iyi şekilde değerlendirin, ancak tamamen ilgisiz programları da tercih listesine eklemekten kaçının.

Tarihleri Kaçırmayın: Tercih işlemleri belirlenen tarihler arasında yapılır. Son günü beklemeyin ve tercihlerinizi erken tamamlamaya çalışın.

Doğru ve Eksiksiz Bilgi Girin: Tercih ekranına girilen bilgilerin doğru olduğundan emin olun. Yanlış girilen bilgiler yerleştirme sürecini olumsuz etkiler.

Ek Tercih Sonuçlarını Takip Edin: Tercihler tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanacağı tarihleri takip edin ve yerleştirme sonuçlarını kontrol edin.