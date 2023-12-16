Dereler taştı, yollar kapandı, seferler iptal! İstanbul'u da etkisi altına alan sağanak 38 saat boyunca sürecek

Sağanak yağış Marmara Bölgesi'ni esir almış durumda. Olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi, Çanakkale'de bazı dereler taştı ve yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul'da da etkili olan yağışın aralıksız olarak 38 saat sürmesi bekleniyor.

Marmara genelinde yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor. Feribot seferleri iptal edildi, şiddetli yağışın 38 saat boyunca süreceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE'DE KENT MERKEZİNDEKİ DERELER TAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor. Çanakkale'de dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinden geçen bazı derelerde taşkın oldu. Kepez Deresi'ndeki taşkın bugün de sürerken, ekipler bölgedeki su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Marmara Denizi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi, Gestaş ve Marmara RoRo firmalarının seferleri iptal edildi. İDO İstanbul-Bandırma, İstanbul-Bursa gidiş geliş olarak 4 sefer iptal ederken, BUDO'da da Bursa-İstanbul gidiş geliş olarak 12 sefer iptal edildi.

38 SAAT BOYUNCA ARALIKSIZ YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da da kent genelinde yağmur ve rüzgar etkisini gösteriyor. İstiklal Caddesi'nde gezenlerin yağış nedeniyle zorlandığı anlar kameralara yansıdı. Bölgede bu hafta sonu 38 saat boyunca aralıksız yağmur bekleniyor.

EDİRNE'DE KAR VAR

Trakya'da ise kar, yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Edirne'nin Bulgaristan sınırının yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hamzabeyli Sınır Kapısı kesimi başta olmak üzere sınır kesimindeki köyler beyaza büründü. Meteoroloji, yağışın gün içinde zaman zaman etkili olacağını bildirdi.