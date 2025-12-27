Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp: Hatay'ın yeniden ayağa kalktığını görebiliyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Başkanı Hakkı Alp, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili son durumu anlattı. Alp, Hatay'da yapılacak kura ve teslim töreniyle birlikte önemli bir eşiğin daha aşılacağını söyledi.

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde başlatılan "Asrın inşa seferberliği" tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek törende, 11 ili doğrudan etkileyen deprem sonrası yapımı tamamlanan 455 bin konut ve iş yeri için kura ve teslim süreci başlatılacak. Hatay'da bugüne kadar 153 bin bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

"153 BİN BAĞIMSIZ BİRİMİN TESLİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların ulaştığı noktayı anlatan Hakkı Alp, "11 ilimizi doğrudan, 18 ilimizi dolaylı şekilde etkileyen asrın felaketinde,Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 455 bin bağımsız birimin kura ve teslim törenini gerçekleştireceğiz. Hatay depremden en çok etkilenen ilimiz. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatlarıyla yaklaşık iki buçuk yıldır yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Hatay'da toplamda 153 bin bağımsız birimin teslimini yapmış olacağız." dedi.

"HATAY'IN YENİDEN AYAĞA KALKTIĞINI GÖREBİLİYORUZ"

Hatay'daki yeniden inşa sürecine ilişkin sahadaki son durumu paylaşan Alp, "Tam arkamızda gördüğünüz Atatürk Caddesi'nde tüm yapılar yıkılmış, altyapı büyük zarar görmüştü. Hatay gibi şehirlerimiz kadim şehirler ve kültür başkentleridir. Tarihi tescilli yapıların ihyası, altyapının yeniden kazandırılması ve vatandaşlarımızın bir an evvel konutlarına kavuşması için var gücümüzle çalıştık. Bugün okullarıyla, camileriyle, rekreasyon alanlarıyla Hatay'ın yeniden ayağa kalktığını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR ESKİ MAHALLELERİNE GERİ DÖNMEYE BAŞLADI"

Deprem sonrası göç eden vatandaşların geri dönüş sürecine değinen Alp, "Rezerv alan ilan ettiğimiz şehir merkezlerinde, yıkılan mülklerin aynı yerinde yapılan konutların tebligatlarını vatandaşlarımıza yapıyoruz. Farklı illerde ikamet eden, kira yardımı alan ya da konteyner kentlerde bulunan hak sahiplerimiz konutlarını alarak eski mahallelerine, eski komşularına dönmeye başladı. Bu geri dönüşlerle birlikte kiraların düştüğünü, yaşamın normalleştiğini ve vatandaşlarımızın psikolojilerinin iyileştiğini görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.

HANGİ İLDE KAÇ EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ?

Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından illere göre dağılım şöyle olacak: Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas 164, Bingöl'de 89.