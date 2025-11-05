Haberler

"Deli Mi Ne?" kanalının sahibi kimdir? Ali Abdüsselam Yılmaz kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Güncelleme:
YouTube dünyasının adrenalin ve eğlence dolu isimlerinden Ali Abdüsselam Yılmaz, nam-ı diğer Fester Abdü, sosyal medyanın en konuşulan figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Peki, "Deli Mi Ne?" kanalının sahibi kimdir? Ali Abdüsselam Yılmaz kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sosyal medyanın sınır tanımayan fenomeni Ali Abdüsselam Yılmaz, namı diğer Fester Abdü, izleyicilerini hem güldürüyor hem de şaşırtıyor. Peki, "Deli Mi Ne?" kanalının yaratıcısı ve Türkiye Kano Milli Takımı sporcusu Yılmaz'ın hikayesi ne kadar tanınıyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ ABDÜSSELAM KİMDİR?

Ali Abdüsselam Yılmaz, sosyal medyada daha çok Fester Abdü adıyla tanınan bir içerik üreticisi ve fenomen olarak bilinir. 1993 yılında Konya'da doğan Yılmaz, Türkiye'nin YouTube dünyasında adından söz ettiren isimlerinden biridir. Adrenalin ve eğlence temalı içeriklerle dikkat çeken Ali Abdüsselam, izleyicilerini hem heyecanlandıran hem de güldüren videolarıyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi kazandı.

YouTube kariyerinin yanı sıra Yılmaz, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde "Fester Abdü" karakterini canlandırmaktadır. Bu rol, onun enerjik ve mizahi yönünü ekrana taşırken, izleyicilerle kurduğu samimi iletişimi güçlendirmiştir. Yılmaz, sadece dijital platformlarda değil, geleneksel medyada da adından söz ettiren bir isim haline gelmiştir.

Sosyal medyadaki popülerliğinin ötesinde Ali Abdüsselam Yılmaz, sportif yönüyle de tanınmaktadır. Türkiye Kano Milli Takımı'nda lisanslı sporcu olarak çeşitli ulusal yarışmalarda dereceler elde etmiş ve spora olan bağlılığını kariyerinin farklı alanlarına taşımıştır.

ALİ ABDÜSSELAM KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Ali Abdüsselam Yılmaz, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem sosyal medya hem de spor alanında kayda değer başarılar elde etmiş, takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen bir figür haline gelmiştir.

ALİ ABDÜSSELAM NERELİ?

Ali Abdüsselam Yılmaz, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan Konya'da doğmuştur. Konya'nın köklü kültürel ve sportif altyapısı, Yılmaz'ın disiplinli ve girişimci kişiliğinin gelişmesine katkı sağlamış, hem spor hem de medya alanındaki başarılarına zemin hazırlamıştır.

ALİ ABDÜSSELAM'IN KARİYERİ

Ali Abdüsselam Yılmaz'ın kariyeri hem spor hem de medya alanlarında oldukça renkli bir yolculuğu içerir:

Spor Kariyeri: Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Yılmaz, Türkiye Kano Milli Takımı lisanslı sporcusudur. Ulusal yarışmalarda dereceler kazanmış ve spor alanındaki başarısıyla da adından söz ettirmiştir.

YouTube Kariyeri: 11 Nisan 2017'de kurduğu "Deli Mi Ne?" YouTube kanalıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. Kanalında yer alan adrenalin dolu ve eğlenceli içerikler, kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşmasını sağlamıştır. Yılmaz'ın pembe topuklu ayakkabıyla koşu yarışına katılması ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına dalışı gibi sıra dışı içerikleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştır.

Televizyon ve Dizi: TRT 1'de yayımlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinde "Fester Abdü" karakterini canlandırmaktadır. Bu rolde, enerjik ve mizahi tarzını ekrana taşıyan Yılmaz, oyunculuk alanında da kendini göstermiştir.

Diğer Önemli Olaylar: Ağustos 2019'da Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya atlaması ile gündeme gelmiş, kısa süre gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştır.

Ali Abdüsselam Yılmaz, hem dijital dünyadaki yaratıcı içerikleri hem de spor ve oyunculuk alanındaki başarıları ile genç yaşına rağmen Türkiye'nin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınmaktadır.

