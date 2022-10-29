Danla Bilic eski hali - yeni hali! Danla Bilic ne ameliyatı oldu?

Makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet fenomeni Danla Bilic'in eski hali ve yeni hali merak ediliyor. Danla Bilic estetiksiz mi oldu? Danla Bilic esteksiz hali görüntüleri var mı merak edilenler arasında. Danla Bilic, geçtiğimiz senelerde mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Kısa sürede kilolarından kurtulan Bilic'in eski halinden eser kalmadı. Danla Biliç estetiksiz hali de en çok araştırılanlar arasında.

Danla Bilic eski hali! Makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet fenomeni Danla Bilic'in eski hali ve yeni hali merak ediliyor. Danla Bilic estetiksiz mi oldu? Danla Bilic esteksiz hali görüntüleri var mı merak edilenler arasında. Danla Bilic, geçtiğimiz senelerde mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Kısa sürede kilolarından kurtulan Bilic'in eski halinden eser kalmadı. Danla Biliç estetiksiz hali de en çok araştırılanlar arasında.

DANLA BİLİC ESKİ HALİ

YouTube üzerinden yayınladığı makyaj videoları ile ünlenen Danla Bilic, mide küçültme ameliyatının ardından verdiği kiloları eski halini paylaşarak takipçilerine gösterdi.

DANLA BİLİC YENİ HALİ

DANLA BİLİC KİMDİR?

Neslihan Damla Aktepe, bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet ünlüsüdür. Danla Bilic, 5 Ekim 1994'te Kütahya'da doğmuştur.

Aktepe'nin İnternet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Aktepe'nin kanalı kısa sürede büyük ölçüde abone artışı gösterdi. İlerleyen zamanlarda vlog türündeki videolar da yüklemeye başlayan Aktepe, şarkıcılar, mankenler ve diğer İnternet ünlüleri ile ortak yayımlar yaptı ve çeşitli televizyon programlarına da katılım gösterdi.