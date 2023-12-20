Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödülü Ali Birinci'ye verildi. Erdoğan "Kültür ödülümüzü matbuat ve kitabiyat tarzında yazdığı eserlerle ışık tutan Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Şiirleri ile gönül dünyamıza katkılar sunan isimdir. Tarihçiliği hayat tarzına dönüştüren tarzı ile her türlü ödülü hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri" törenine katıldı. Erdoğan ödüle layık görülen isimleri tek tek takdim etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Kültür ve Sanat Törenleri vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ödüle layık görülen sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Bu yıl bilim ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a veriyoruz. Hocamızın her birinin gerisinde büyük emek birikim olan eserleri ile fikir ve gönül dünyamızı zenginleştireceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Süleyman Uludağ

Kültür ödülümüzü matbuat ve kitabiyat tarzında yazdığı eserlerle ışık tutan Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Şiirleri ile gönül dünyamıza katkılar sunan isimdir. Tarihçiliği hayat tarzına dönüştüren tarzı ile her türlü ödülü hak ediyor.

MÜZİK ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Müzik ödülü sahibi hafızamızda yer edinen Emel Sayın hanımefendidir. Yarım asırdır icra ettiği Türk sanat müziğini gönüllerde yaşatan hanımefendi gönül telimizi titretmeyi sürdürmektedir.

Resim ödülüne layık görülen İbrahim Atalay en önemli sanatçılarımızdan biridir.

Karikatür ödülümüzü çizgisi ile yaşadığı döneme anlam katan Hasan Aycın'a takdim ediyoruz. Eserlerinde gönül coğrafyamızda yaşanan kederleri yansıtmıştır.

Sinema ödülümüzü 50 yılından beri yapımcılıktan yönetmenliğe iz bırakan Sami Şekeroğlu'na veriyoruz. Kültür sanat dünyamıza hizmetleri her geçen yıl daha iyi anlaşılmaktadır. Kendisini tebrik ediyoruz

Dijital sanat ödülümüzü medya sanatçısı olan Refik Anadol'a takdim ediyoruz. Kendisi bilgisayar teknolojisi kullanarak çalışmalarını akademik çalışması ile destekleyerek dünya çapında eserlere imza atıyor. Dijital sanat ödülü için tebrik ediyorum.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Mimari ödülümüzü Sinan Genim'e veriyoruz. Ülkemizin en önemli tarihi kültürel markası olan İstanbul'a olan aşkını projeleri ile restorasyon çalışmaları ile ortaya koymuş isimdir.

Edebiyat ödülümüzü onlarca eseri ile geçmişten bugüne köprüler kuran Nazan Bekiroğlu'na takdim ediyoruz. Nazan hanım öğretmenlikten akademisyenliğe yolcuğu boyunca günümüz yazarları arasında seçkin bir yere sahiptir.

Bu yılki vefa ödüllerimizi 5 ayrı isim adına temsilcilerine veriyoruz. Edebiyatta Atilla ilhan ve Samiha Ayverdi, müzikte Barış Manço, tarihte İsmail Hakkı Uzunçarçılı, tiyatroda Muhsin Ertuğrul. Bu değerlerimizi rahmetle yad ediyorum.

"FİKRİNE, MEŞREBİNE BAKMADAN HERKESİN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz bırakıldı. Makbul vatandaş yaratma peşinde koşanlar tarihimizin müktesebatına sırt çevirdi. Mimariden edebiyata sahip olduğu değerlere titreyen toplumlar görüyoruz. Ülkemizde ise birikimler yok edilmiş, aşağılanmıştır. Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın, geçmiş ile bağların koparmamanın mümkün olduğunu gösterdik. İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet tarihi en önemli kalkınma adımlarını hayata geçirirken medeniyet yatırımları dönemini bizimle yaşadı. Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık.

Vatandaşlarımızın kendi toplumu ile tüm insanlığı kucaklama çabalarına destek verdik. Yapay zeka karşısında en önemli gücümüz insanın kendini geliştirecek yolları açık tutmaktır. Hem teknolojiye hem kültür sanat alanına en büyük yatırımları yapıyoruz. Teknoparka hangi hissiyatla bakıyorsak binlerce yüreğin attığı konservatuvara da aynı şekilde yaklaşıyoruz. Buna rağmen ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz düzeyde değilse sebeplerini, ülkemize ideolojik maliyetini tartışmalıyız. Baskı ve tahakküm altında ideolojik kabileler ile bir an önce yüzleşmeliyiz.

Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği bilenin yapmadığı yapanın bilmediği bir tablo ile karşı karşıyayız. Dar kadrocu hizipçi anlayışın yerini daha özgürlükçü bir yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız. Yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. Herkes orada ne yaşandığını biliyor. 2024 zalimlerin hak ettiği cezayı gördüğü mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum."