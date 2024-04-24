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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne zaman görüşecekler ve gündem maddeleri neler olduğu gündeme geliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu, gündem maddeleri neler olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ÖZGÜR ÖZEL NE ZAMAN GÖRÜŞECEKLER?

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki görüşmesi hakkında "Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı" ifadelerini kullandı. Akbaşoğlu, görüşmenin milli egemenliğin tecelligahı olan meclisin 104. yaşında gerçekleştiğini ve birlik ve beraberlik mesajı verdiğini belirtti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesi hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.

"GÜZEL BİR AMBİYANS OLUŞTURDUK"

Akbaşoğlu "Bu konuyla ilgi tabi ki daha önceden de kamuoyuna yansıyan bir talep söz konusuydu. Bu sene inşallah yerine gelmiş olacak. Karşılıklı olarak görüşüp netleştirilecek. Bugüne ilişkin bir resepsiyon. Milli egemenliğin tecelligahı olan meclisimizin 104'üncü yaşında hep beraber burada güzel bir ambiyans oluşturduk. Bütün milletimizin temsilcileri bu birlikteliği ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler?

"MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ VARDI"

Cumhurbaşkanımızın resepsiyona teşrifleri ile hep beraber, bütün milletvekilleri ve davetliler ile Cumhurbaşkanımız bir araya geldiler. Daha sonra da içerideki odada değerli siyasi partilerimizin genel başkanları ve temsilcileri ile görüştü. İçeride milletvekillerimiz, CHP Genel Başkanı, Hüda-Par Genel Başkanı, DSP Genel Başkanı AK Parti Grup Başkanı, Meclis Başkanvekillerimiz ve Meclis Başkanımız tabi ki, MHP Grup Başkanvekili vardı. Bugünün önemine uygun olarak bir görüşme oldu ve bayramlaşıldı" şeklinde konuştu.

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