CUMA MESAJLARI 2025| Güzel, anlamlı ve yazılı Cuma mesajları resimli, dualı!

Müslüman aleminin özel ve bereketli günü olan Cuma, duaların kabul olduğuna inanılır. Her hafta bu özel gün, sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler için bir fırsattır. 2025 yılı için hazırlanan en güzel, resimli ve dualı Cuma mesajlarını, günaydın ve cuma akşamı sözlerini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. En güzel Cuma mesajları resimli ,dualı, duygusal! Yeni günaydın ve cuma akşamı sözleri!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!

• "Hayırlı Cumalar! Dualarınızın kabul olduğu, yüzünüzün tebessümle dolduğu bir gün olsun."

• "Gönlünüz aydınlık, yüzünüz gülümseye dolsun. Cumanız mübarek olsun."

• "Bugün Cuma, günahlarımızdan arınma ve huzur bulma günüdür. Hayırlı Cumalar."

• Cuma günü için resimli ve anlamlı mesajlarla sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, özenle seçilen cuma mesajlarıyla duygusal bağlarını güçlendirebilirler. Cumanın özel atmosferini yansıtan en güzel cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Müslüman aleminin önemli gününe özel en güzel cuma mesajları resimli ,dualı, duygusal! Yeni günaydın ve cuma akşamı sözleri!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!

• "Hayırlı Cumalar! Dualarınızın kabul olduğu, yüzünüzün tebessümle dolduğu bir gün olsun."

• "Gönlünüz aydınlık, yüzünüz gülümseye dolsun. Cumanız mübarek olsun."

• "Bugün Cuma, günahlarımızdan arınma ve huzur bulma günüdür. Hayırlı Cumalar."

• "Kalplerimizin nur ile dolduğu, dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizle bir arada olduğumuz güzel bir Cuma dilerim."

• "Cuma günü duaların geri çevrilmediği mübarek bir gündür. Dualarınızın kabulüne vesile olsun."

• "Güneşin ilk ışıklarıyla aydınlanan mübarek Cuma günü, kalplerimizin sevgi ve huzurla dolup taştığı, dualarımızın en samimi şekilde kabul olduğu özel bir andır. Bu mübarek günde, Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ermek için ellerimizi açıp yürekten dua edelim.

• Cuma günü için resimli ve anlamlı mesajlarla sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, özenle seçilen cuma mesajlarıyla duygusal bağlarını güçlendirebilirler. Cumanın özel atmosferini yansıtan en güzel cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Müslüman aleminin önemli gününe özel en güzel cuma mesajları resimli ,dualı, duygusal! Yeni günaydın ve cuma akşamı sözleri!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!

• "Hayırlı Cumalar! Dualarınızın kabul olduğu, yüzünüzün tebessümle dolduğu bir gün olsun."

• "Gönlünüz aydınlık, yüzünüz gülümseye dolsun. Cumanız mübarek olsun."

• "Bugün Cuma, günahlarımızdan arınma ve huzur bulma günüdür. Hayırlı Cumalar."

• "Kalplerimizin nur ile dolduğu, dualarımızın kabul olduğu, sevdiklerimizle bir arada olduğumuz güzel bir Cuma dilerim."

• "Cuma günü duaların geri çevrilmediği mübarek bir gündür. Dualarınızın kabulüne vesile olsun."

• "Güneşin ilk ışıklarıyla aydınlanan mübarek Cuma günü, kalplerimizin sevgi ve huzurla dolup taştığı, dualarımızın en samimi şekilde kabul olduğu özel bir andır. Bu mübarek günde, Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ermek için ellerimizi açıp yürekten dua edelim.

• Yaradan'ımız! Bizleri affet, merhametini üzerimizden esirgeme. Bize hidayet ver, kötülüklerden uzaklaştır. Yolumuza ışık tut, imanımızı güçlendir. Sevdiklerimizi korusun ve daima yanlarında olsun. İhtiyacı olanlara yardım eli uzanmamıza vesile kıl. Bizlere güç ver, sabır öğret. Sağlıkla, bereketle dolu nice Cuma'ları birlikte geçirelim.

• Cumanız mübarek olsun. Ufkumuz açılsın, gönüllerimiz ferahlasın. Dualarımızın en güzel şekilde kabul olması dileğiyle. Rabbimizin rahmeti üzerimize olsun. Her anında sevgi ve bereket eksik olmasın. Tüm dertlerimiz, sıkıntılarımız dönüşsün hayra, hayırlara vesile olsun. Kalplerimiz bir olsun, dargınlıklar unutulsun. Cuma günü gönüllerimizden sevgi eksilmesin

YENİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2025!

• Bu mübarek gün vesilesiyle, sevdiklerinizle paylaştığınız güzelliklerin arttığı, yüzlerinizin tebessümle dolup taştığı bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Rabbim bize sağlık, huzur ve mutluluk versin. Dualarımızı kabul eylesin, hayırlı işlerimize bereket katsın.

• Cumanın bereketini ve feyzini kalplerimize taşıyarak, sevgi ve saygı çerçevesinde bir arada olalım. Günahlarımızı affettirsin, yolumuzu aydınlatsın, yüzümüze tebessüm koysun. Dualarımızın kabul olması ve bütün müminlerin gönlündeki umutların gerçekleşmesi dileğiyle, herkese hayırlı Cumalar dilerim."

• Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

• Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

• Bu güzel günün hatırına ve hürmetine hitaben sana ve ailene dualar gönderiyorum. Hayırlı Cumalar dilerim

• Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

• Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile… Hayırlı Cumalar.

Rabb'im bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin).

• Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islamnuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

• Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

• Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. (Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )

• En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür" buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed"ıye, No: 910)

• İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

• Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah"tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir" (Buhârî, De"avât, 61).

• İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

• Ey Rabbimiz! Bugün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

• Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız mübarek olsun.

• Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

Ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapan müminlerin en akıllısıdır. (ibn Mace, Ziihd, 31) İman dolu cumalarınız olsun.

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar

• Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

• Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

• "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

• Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler. Hayırlı Cumalar.

• Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

• Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

• Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. (Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )

• Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

En güzel anlamlı cuma mesajlarını kısa ve öz olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu özel günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 21 Mayıs özel resimli cuma mesajları: Hayırlı Cumalar ....

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