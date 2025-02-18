Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunuldu. Çorum okullar tatil mi SON DAKİKA? 19 Şubat Çarşamba Çorum okul yok mu (Çorum Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA Çorum OKULLAR TATİL Mİ?

19 Şubat Çarşamba günü için Çorum Valiliğinden tatil duyurusu geldi.

Valilik Duyurusu:



Çorum HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Soğuk ve Yağışlı Hava Geliyor!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ülkemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerde, Çarşamba günü ise Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın Ülkemiz genelinde 1 hafta boyunca etkili olması beklenirken, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı illerimizde Çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşmesi bekleniyor.

Denizlerimizde (Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'de(Zonguldak-Kastamonu) rüzgarın, yarın(Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara'da rüzgarın, yarın(Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 20.02.2025(Perşembe) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın(Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 20.02.2025(Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın(Çarşamba) günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 21.02.2025(Cuma) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların, 19.02.2025 Çarşamba günü etkisini arttırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

19.02.2025 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile Kastamonu'da Kuvvetli Kar Yağışları Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

18 ŞUBAT SALI HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

SİNOP

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

KASTAMONU

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Canik, İlkadım, Yakakent ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

ÇORUM

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden olacağından Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullarda eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.