Coral Cup Antalya Yat Yarışı başladı

Coral Travel ana sponsorluğunda ve Setur Marina iş birliğiyle düzenlenen Coral Cup 2026, yelken tutkunlarını bir araya getirdi. Antalya Yelken Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen yarışların ilk etabı, 16 Mayıs Cumartesi günü Kemer’de başladı. Yarışın startı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz tarafından verildi. Topaloğlu ve Solmaz, yarış öncesinde sporculara ve ekiplere başarı dileklerini ileterek organizasyonun bölge turizmi ve deniz sporları açısından önemine dikkat çekti.

Bu yıl ilk kez iki etaplı olarak organize edilen Coral Cup’ta, gerçekleştirilen ilk etapta 27 yelkenli tekne kıyasıya mücadele etti. Antalya Körfezi’nde gerçekleşen yarışlar, sahilden takip eden izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşattı.

Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında da yer alan organizasyonun ikinci etabı ise 17 Mayıs Pazar günü Antalya’da gerçekleştirilecek. Yarışların ardından aynı akşam Setur Marina Antalya’da ödül töreni düzenlenecek.

“CORAL CUP'UN HER GEÇEN YIL BÜYÜMESİNDEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, yarışların başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Coral Cup Antalya Yat Yarışı’nı üçüncü kez gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl organizasyonumuzu iki etaplı hale getirerek yarışların kapsamını daha da geliştirdik. Antalya’nın denizcilik ve spor turizmine katkı sağlayan bu önemli organizasyonda yer alan tüm yarışçılarımıza ve ekiplerimize teşekkür ediyor, yarışlarda başarılar diliyoruz. Coral Cup’ın her geçen yıl daha fazla ilgi görmesi bizleri ayrıca motive ediyor.”

CORAL TRAVEL GROUP HAKKINDA

1992 yılında kurulan Coral Travel Group, 34 yılda 39 milyondan fazla turiste hizmet vererek Türkiye ve Avrupa’nın lider gruplarından biri haline gelmiştir. Tur operatörlüğü, konaklama, destinasyon hizmetleri, havacılık, seyahat acenteliği, bilgi teknolojileri ve güvenlik alanlarında güçlü markalarıyla faaliyet gösteren grup, 21 ülkedeki 37 şirketi ve 6 binden fazla çalışanıyla yılda yaklaşık 3,8 milyon turiste hizmet sunmaktadır.

Coral Travel Group, Coral Travel markasıyla 15 ülkede tur operatörlüğü ve satış acenteliği hizmeti vermektedir. Destinasyon hizmetlerinde ODEON Tours (Türkiye, Mısır, Yunanistan, İspanya, BAE, Tayland, Tunus, Vietnam), konaklama sektöründe ise Coral Group Hotels çatısı altındaki Seven Seas Hotels, Marvida Hotels ve Xanadu Resort markalarıyla yer almaktadır. Ayrıca, otel yatak bankası alanında ODEONBEDS, bilgi teknolojilerinde ODEON Yazılım ve Teknoloji, güvenlik sektöründe ise ODEON Güvenlik ve Danışmanlık markalarıyla geniş bir hizmet ağı sunmaktadır.

Grup şirketlerinden Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., sermaye piyasalarına açılma hedefi doğrultusunda halka arz sürecini başlatmıştır. Bu adım, Coral Travel Group’un kurumsal şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun önemli bir parçasıdır.

Coral Travel Group, kalite ve müşteri memnuniyetini esas alarak yeni pazarlar ve destinasyonlarda büyümeye devam etmektedir.