Çölyak hastalığı, her geçen gün görülme sıklığı artan yaygın bir hastalıktır. Dünyadaki çoğu ülkede her 70 ila 200 kişiden birinde çölyak hastalığı bulunmaktadır. Peki, Çölyak hastalığı nedir? Çölyak hastalığı belirtileri neler? Çölyak hastalığı teşhis ve tedavileri nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülür. İlerleyen dönemlerde ise anemi, cilt döküntüleri gibi farklı belirtiler eklenir. Kronik bir hastalık olmasına rağmen tedavisi mümkündür ve tedavi gluten içeren besinlerin diyetten çıkarılmasından ibarettir.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Çölyak hastalığı, glüten yediğinizde bağışıklık sisteminizin kendi dokularınıza saldırdığı bir durumdur. Bu, bağırsağınıza (ince bağırsak) zarar verir, bu nedenle besinleri alamazsınız.

Çölyak hastalığı, ishal, karın ağrısı ve şişkinlik gibi çeşitli semptomlara neden olabilir.

Çölyak hastalığı, 3 çeşit tahılda bulunan bir diyet proteini olan glütene karşı olumsuz bir reaksiyondan kaynaklanır:

• buğday

• arpa

• Çavdar

Gluten, aşağıdakiler dahil olmak üzere, bu tahılları içeren herhangi bir gıdada bulunur:

• makarna

• Kekler

• kahvaltılık gevrekler

• çoğu ekmek türü

• bazı sos türleri

• bazı hazır yemekler

Ayrıca, çoğu bira arpadan yapılır.

ÇÖLYAK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Gluten içeren yiyecekler yemek, aşağıdakiler gibi bir dizi bağırsak semptomunu tetikleyebilir:

• özellikle nahoş kokabilen ishal

• karın ağrıları

• şişkinlik veosuruk (şişkinlik)

• hazımsızlık

• kabızlık

ÇÖLYAK HASTALIĞI DİĞER SEMPTOMLARI

•Besinlerden yeterli besin alamamanın bir sonucu olarakyorgunluk (yorgunluk) (yetersiz beslenme)

• kasıtsız kilo kaybı

• kaşıntılı döküntü (dermatitis herpetiformis)

• hamile kalma sorunları (kısırlık)

• sinir hasarı (periferik nöropati)

• koordinasyon, denge ve konuşmayı etkileyen bozukluklar (ataksi)

Çölyak hastalığı olan çocuklar beklenen oranda büyümeyebilir ve ergenliği gecikmiş olabilir . Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ÇÖLYAK HASTALIĞINA NE SEBEP OLUR?

Çölyak hastalığı otoimmün bir durumdur. Bu, bağışıklık sisteminin (vücudun enfeksiyona karşı savunması) yanlışlıkla sağlıklı dokuya saldırdığı yerdir.

Çölyak hastalığında bağışıklık sistemi, glütenin içinde bulunan maddeleri vücut için bir tehdit olarak algılar ve onlara saldırır.

Bu, ince bağırsağın (bağırsakların) yüzeyine zarar vererek vücudun besinlerden besin alma yeteneğini bozar.

Bağışıklık sisteminin bu şekilde davranmasına neyin neden olduğu tam olarak belli değil, ancak genetik ve çevrenin bir kombinasyonurol oynuyor gibi görünüyor.

ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Çölyak hastalığının tedavisi yoktur, ancak glütensiz bir diyet uygulamak semptomları kontrol etmeye ve durumun uzun vadeli komplikasyonlarını önlemeye yardımcı olmalıdır.

Hafif semptomlarınız olsa bile diyetinizi değiştirmeniz önerilir çünkü glüten yemeye devam etmek ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu durum, belirgin semptomlarınız olmasa bile testler bir dereceye kadar çölyak hastalığınız olduğunu gösteriyorsa da söz konusu olabilir.

Glutensiz diyetinizin sağlıklı ve dengeli olmasını sağlamak önemlidir.

Son yıllarda mevcut glütensiz gıdaların çeşitliliğindeki artış, hem sağlıklı hem de çeşitli glütensiz beslenmeyi mümkün kılmıştır.

ÇÖLYAK HASTALIĞININ KOMPLİKASYONLARI

Çölyak hastalığının komplikasyonları, yalnızca glüten yemeye devam eden veya daha hafif vakalarda yaygın bir sorun olabilen durumla henüz teşhis edilmemiş kişileri etkileme eğilimindedir.

Potansiyel uzun vadeli komplikasyonlar şunları içerir:

• kemiklerin zayıflaması (osteoporoz)

• demir eksikliği anemisi

• B12 vitamini ve folat eksikliği anemisi

Daha az yaygın ve daha ciddi komplikasyonlar, bağırsak kanseri gibi bazı kanser türlerini ve bebeğinizin düşük doğum ağırlığına sahip olması gibi hamileliği etkileyen sorunları içerir.

ÇÖLYAK HASTALIĞI KİM ETKİLENDİ?

Çölyak hastalığı, Birleşik Krallık'ta her 100 kişiden en az 1'ini etkileyen bir durumdur.

Ancak bazı uzmanlar bunun hafife alınabileceğini düşünüyor çünkü daha hafif vakalar teşhis edilemeyebilir veya irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi diğer sindirim koşulları olarak yanlış teşhis edilebilir.

Bildirilen çölyak hastalığı vakaları, kadınlarda erkeklerden yaklaşık 3 kat daha fazladır.

Semptomların gelişmesi en olası olmasına rağmen, her yaşta gelişebilir:

• erken çocukluk döneminde - 8 ila 12 ay arası, ancak doğru bir teşhis konulması birkaç yıl alabilir

• daha sonraki yetişkinlikte - 40 ila 60 yaş arası Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Dahil belirli koşullar, kişiler tip 1 diyabet , otoimmün tiroid hastalığı,Down sendromu ve Turner sendromu , çölyak hastalığına yakalanma riski yüksektir.

Çölyak hastalığı olan kişilerin birinci derece akrabaları (ebeveynler, erkek kardeşler, kız kardeşler ve çocuklar) da durumu geliştirme riski altındadır.

ÇÖLYAK HASTALIĞININ TEŞHİSİ

İngiltere'de çölyak hastalığı için rutin testler yapılmamaktadır.

Test genellikle sadece aile öyküsü olanlar gibi çölyak hastalığı geliştirme riski yüksek olan kişiler için önerilir.

Çölyak hastalığı olan kişilerin birinci derece akrabalarında test yapılmalıdır.

Çölyak hastalığı testinin ne zaman yapılması gerektiği hakkında daha fazla bilgi için çölyak hastalığının teşhisine bakın.