CHP Kurultay davası ne zaman? 2025 38. Olağan Kurultayı davası tarihi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı sonrası başlayan hukuki süreç yeni bir aşamaya geçti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddialarını inceleyen dava kapsamında önemli bir karar vererek dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sevk etti. Bu gelişmeyle birlikte, CHP Kurultay davasının ne zaman sonuçlanacağı kamuoyunda merak konusu haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMAN?

CHP Kurultay davasında son gelişmeler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada bir kez daha erteleme kararı verildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 30 Haziran'da görülen duruşmada, mahkeme heyeti ceza yargılaması ve görevsizlik kararına yapılan itirazların sonuçlanmasını beklemek üzere duruşmayı 8 Eylül'e ertelemişti. Ancak CHP avukatının talebi üzerine duruşmanın yeni tarihi 15 Eylül olarak belirlendi.

CHP KURULTAY DAVASI NEDEN AÇILDI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve Özgür Özel, 812 oyla genel başkan seçilerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık liderliği sona erdi. Ancak kurultay süreci bazı delegeler tarafından tartışmalı bulundu. Özellikle oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği yönündeki iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu gelişmelerin ardından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal, kurultayın iptali ve parti yönetiminin görevden alınması talebiyle mahkemeye başvurdu. Açılan davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi ve süreç, Türk siyasetinde önemli bir tartışma konusu haline geldi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI!

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasında kesin iptal kararı çıkması halinde partinin yönetimini yeniden devralacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Partiyi kayyuma bırakmam." sözleriyle kararlılığını vurguladı. Eski liderin bu açıklamaları, Ankara'da geniş yankı uyandırdı.