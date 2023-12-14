CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Şu an için 5 şehirde belediye başkan adayını belirleyen CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bolu'da ise Tanju Özcan'ı aday gösterdi. Peki, CHP Elazığ adayı kim oldu? Coşkun Çağlar Duran aday mı?

CHP Elazığ adayı kim oldu? Coşkun Çağlar Duran aday mı?

CHP Parti Meclisi, yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. CHP'den ihraç edilip daha sonra da affedilerek partiye dönen Tanju Özcan, Bolu'dan yeniden aday gösterildi. Öte yandan Elazığ, Gümüşhane, Bayburt, Karaman ve Nevşehir'de de adaylar belli oldu. CHP Elazığ adayı kim oldu? Coşkun Çağlar Duran aday mı?

CHP ELAZIĞ ADAYI KİM OLDU?

CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Şu an için 5 şehirde belediye başkan adayını belirleyen CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bolu'da ise Tanju Özcan'ı aday gösterdi.

CHP Parti Meclisi (CHP PM), 17.50 sularında toplandı. Kamuoyunda uzun süredir merak konusu olan belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda 5 isim belirlendi.

5 ŞEHİRDE ADAYLAR BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkan adayını ise Tanju Özcan olarak açıkladı.

227 SEÇİM BÖLGESİNİN LİSTESİNİ YAYINLADILAR

Toplantıdan sonra 227 seçim bölgesine ilişkin yayınlanan listede Nevşehir, Bolu, Karaman, Elazığ, Bayburt, Gümüşhane kentlerinin adaylarının da belirlendiği görüldü. Böylece CHP 4 büyükşehir dışında 6 kentinin adaylarını da açıklamış oldu.

Elazığ adayı ise Coşkun Çağlar Duran oldu.

elediye Başkan Adayı Av. Coşkun Çağlar Duran süreçle ilgili değerlendirmesinde; "Parti meclis toplantımız sonucunda alınan karar doğrultusunda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Elazığ Belediye Başkan Adayı olduğumu tüm kamuoyuna duyurmak istiyorum. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Parti Meclis Üyelerimize ve Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol'a teşekkür ediyorum. Belki çok da uzun bir süre önce partimizin Elazığ'da çok büyük zaferler elde edilmesi mümkün olarak görülmüyordu. Ancak son 2 seçimde ortaya konulan başarı takdire şayandır. Her seçimde ikiye katlanarak artırılan oylar ve yazılan başarı hikayesi bu seçimlerin de adeta fragmanıdır. Bizler Elazığ'da genel seçimlerin ardından hiç vakit kaybetmeden çalışmalara ilk başlayan parti olarak seçimler kadar gezilmedik, ayak basılmadık tek nokta bırakmayacağız. Elde edilen başarının üstüne ekleyerek giderek Elazığ'da yeni bir başarı hikayesi yazmaya inançlı ve kararlıyız." ifadelerine yer verdi.