Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konak Belediye Başkan adayı ise Ceyda Bölünmez Çankırı oldu. Vatandaşlar, Ceyda Bölünmez Çankırı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir? AK Parti İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI KİMDİR?