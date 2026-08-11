Çerçeve Yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Mesajlarda milli birlik, toplumsal bütünleşme ve terörsüz Türkiye vurgusu öne çıktı.

CEVDET YILMAZ: KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sürecin “milli kapasite ve akılla” yürütüldüğünü belirtti.

Yılmaz, Meclis’teki geniş mutabakatın önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Modeli hayata geçirilmiştir. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikasına dönüştüğünü söyleyen Yılmaz, bundan sonraki süreçte silah bırakma ve tasfiye adımlarının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

BURHANETTİN DURAN: TARİHİ BİR ADIM

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasanın kabulünü “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Duran, düzenlemenin Türkiye’nin terörden tamamen kurtulması, birlik ve bütünlüğün güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, sürece katkı sunan siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür etti.

AKIN GÜRLEK: GÜÇLÜ BİR İRADEYLE YASALAŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, düzenlemenin milletin huzuru ve devletin güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Gürlek, “Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hâle getirecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye süreçteki liderlikleri nedeniyle teşekkür eden Gürlek, kanunun ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

PERVİN BULDAN: İŞİMİZ UZUN, YOLUMUZ UZUN

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da Çerçeve Yasa’nın kabul edilmesinin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Buldan, “Hayırlısı olsun, öyle diyelim. İşimiz uzun, yolumuz uzun” ifadelerini kullandı.

Buldan’ın açıklaması, yasanın kabulünün ardından sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin dikkat çeken mesajlardan biri oldu.

MECLİS'TE TARİHİ OYLAMA

Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen düzenleme, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal çerçevesini oluşturması açısından iktidar tarafından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.